CIP渢妙風場25家銀行表達興趣 樂觀看12月融資到位

哥本哈根基礎建設基金（CIP）3-1期渢妙一風場全力衝刺融資進程，CIP區域總裁許乃文今天表示，目前共有25家國內外銀行表達興趣，包含八大行庫也紛紛有動作，對於12月融資到位樂觀以待，風場拚2027年如期完工。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電今天在國際能源週舉辦記者會，CIP宣布好消息，3-1期渢妙一風場採購方面，已完成全數關鍵採購合約簽署，多項製造合約已支付先期款項，啟動生產準備，風場容量也接近全數完售。

至於融資方面，已於8月正式啟動融資程序，現正彙整國內外融資意向，規劃於12月融資到位。

許乃文接受媒體訪問表示，渢妙一成本為1400億元，為國內大型聯貸案，目前共有超過25家本土、國際銀行展現高度興趣，包含八大公股行庫都已紛紛有動作，預計10月中旬以工作坊形式，向公股銀行展開盡職調查相關說明。

她提到，過去兩天有超過50位的國際出口信貸、銀行代表來台，他們均認為今年唯一一案離岸風電案專案融資即是渢妙案，「明年也可能不會有新案」；換言之，渢妙將是目前區塊開發階段成功與否的重要指標。

CIP也在3-2期獲配600MW（渢妙二），須在11月11日簽署行政契約，先前CIP指如果3-1融資未到位，考量渢妙風場累積曝險已達新台幣120億元、為全球最高，屆時恐難簽約。

如今3-1融資趨於樂觀，許乃文說，「渢妙二我們一定做」，但須待渢妙一融資到位後才能繳交履約保證金，可能爭取「先簽約、後付保證金」作法，以落實基金良善管理人的責任。

CIP與世紀風電今天公布XXL級水下基礎「擎天塔」，塔高達到118公尺以上。世紀風電表示，雙塔高達118公尺，預計今年10月啟用；第三塔則高達138公尺，預計2025年的第2季啟用。