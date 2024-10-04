瞄準台灣海洋能潛力 以科國際拚2025年建置示範案場
瞄準台灣海洋能潛力，以科國際攜手以色列波浪發電設備大廠Eco WavePower，預計明年完成100KW示範案場，有望成為台灣首個海洋能案場，未來第一階段設置目標為20MW，優先鎖定東部場域，並將持續推升至逾400MW。
以科國際與Eco Wave Power今天簽署波浪發電設備採購合約，Eco Wave Power擁有多項兼具成本效益的岸際型波浪能國際專利技術，在那斯達克掛牌上市，現正積極進軍美國，以色列能源部視其持有「波浪能先驅者的技術」。
以科國際董事長黃齊元表示，去年已完成台灣四周環海的選址評估作業，後續將進行示範場域建置，以100KW發電機組（容量因數28%）進行測試與驗證，設置場址以港口防波提為主，所需提防長度約50到100公尺，預計明年2025年完成建置，未來第一階段設置目標為20MW，並將持續推升至400MW以上。
以科國際指出，示範機組建置期約3至6個月，在此之前，需取得籌設許可，但目前最大問題在於土地同意事宜，另有地方漁民、船釣協會等團體需要持續溝通。
根據以科國際完成台灣含離島83個潛力設置地點的數據蒐集，初步估計國內波浪發電潛力約有600MW以上的裝置容量。以科國際透露，基於浪高等考量，未來優先考量東部場域，已同步送審商業規模案場，也規劃擴增示範案場範圍。
Eco Wave Power執行長暨共同創辦人布瑞弗曼（Inna Braverman）表示，台灣海岸線達1500公里，加上政府支持再生能源發展，2050年海洋能設置量達7.3GW，藍圖明確，因此十分看好台灣海洋能潛力，但也盼台灣政府能更明確化相關行政流程，以加速案場設置。
布瑞弗曼指出，台灣海洋能躉購費率金額在全球屬於較高水準，每度7.32元；針對海洋能設置成本，她表示，若可達到20MW商業規模案場，成本將與陸域風電相當，並低於離岸風電。
談及未來願景，黃齊元表示，目前機組設備有5成國產化，期盼透過引進國際級技術，並進一步完成技轉，帶動國內能源產業升級與轉型，並以台灣作為亞洲樞紐，輸出至東南亞等國。
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