經濟部預告產創條例修正 助攻AI產業升級、淨零轉型

經濟部4日預告產創條例部分條文修正草案，配合適用項目增加，將現行適用投資支出金額上限從10億元提高至18億元，期待產業多投資AI與節能減碳設備，加速數位與淨零雙軸轉型。

經濟部表已召開4場座談會，邀請產業公協會及相關單位蒐集意見，研擬修正第10條之1、第23條之1、第23條之2等條文，投資審議司也研提增修產創條例第22條、第67條之3等條文。

經濟部表示，鼓勵產業持續智慧升級、配合5G應用商機與資安防護日趨重要，保留現行智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務等項目，並檢討智慧機械現行智慧化功能，朝高階智慧製造邁進。

因應AI應用快速發展，增訂人工智慧、節能減碳項目，促進產業運用租稅優惠積極投資。配合適用項目增加，將現行適用投資支出金額上限10億元提高至18億元，期產業多投資AI與節能減碳設備，加速數位與淨零雙軸轉型。實施期限延長至118年12月31日止，與產創條例其他租稅優惠條文一致。

第22條現行公司從事國外投資15億元以上一律事前申請核准，修正為公司從事國外投資投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准，並增訂中央主管機關得全部或一部不予核准、或為附附款之核准投資之事由。

同時，第23條之1，有限合夥創投事業之實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，其中投資新創事業金額比例提高至50%，以引導有限合夥創投事業資金可多挹注於新創事業。