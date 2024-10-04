經濟部預告產創修法 AI及減碳投資增列適用範圍

經濟部4日表示，產創10-1條投抵租稅優惠將在今年底落日，經濟部將於5日正式預告《產業創新條例》部分條文修正草案，為提供企業投資於智慧機械、5G、資安的投資抵減租稅優惠，適用期間再延五年至2029年底，並增訂人工智慧、節能減碳項目，力拚本會期完成立院三讀。

經濟部表示，針對產創修法產業發展署已召開四場座談會，邀請產業公協會及相關單位蒐集意見，研擬修正第10條之1、第23條之1、第23條之2等條文，另投資審議司則研提增修產創條例第22條、第67條之3等條文。

經濟部指出，相關租稅優惠將在今年底屆期，但為因應產業發展需求，持續優化產業結構達成智慧升級轉型，建議繼續延長現行租稅優惠期間至2029年、增加「人工智慧（AI）或服務、節能減碳」等投資也適用優稅，並將現行投資抵減的支出金額上限10億元提高至18億元。

此外，其餘修正重點還包括：為免關鍵技術外流，將現行公司從事國外投資新台幣15億元以上一律事前申請核准，修正為公司從事國外投資係投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者，應事前向中央主管機關申請核准，並增訂中央主管機關得全部或一部分不予核准，或為附附款之核准。

有限合夥創投事業之實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，其中投資新創事業金額比例提高至50%，以引導有限合夥創投事業資金可多挹注於新創事業。

除現行個人投資設立二年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立二年以上未滿五年之高風險新創事業公司符合要件者，亦得適用本條租稅優惠，協助新創事業取得營運發展所需資金。

增訂「公司未事前申請核准」、「未履行中央主管機關所定附款」，及「已實行投資後其投資之經營始有不予核准投資之事由，經命限期履行、改正或撤回投資，而未履行、改正或撤回投資」之罰則。

經濟部表示，本次預告期間訂為14日，自2024年10月5日至2024年10月18日。