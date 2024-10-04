日本工商會白皮書 國發會：政府一直致力經商環境改善

國發會主委劉鏡清4日代表政府接受台北市日本工商會發表「2024年白皮書」，日本工商會肯定國發會促成商會與各部會意見交流，使白皮書多項建議獲得解決或具體進展。

劉鏡清亦感謝商會對各部會推動白皮書議題成果的肯定，並表示政府一直致力於經商環境的改善，商會提供的建言向為各部會重要的施政參考。

2024年白皮書以「為台日經濟無縫合作發展並加以實現的建議」為主題，就洽簽經濟夥伴協定、深化產業合作、優化投資環境及吸引優秀人才等面向，提出許多寶貴建議。國發會表示，其中有許多議題亦是政府目前的施政主軸，或是後續政策推動的目標與方向。

在洽簽經濟夥伴協定，促進投資環境及經商便利方面，劉鏡清感謝日本政府及商會多次公開支持台灣的國際參與，昐日本持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，並推動簽訂台日雙邊經貿協定或是合作備忘錄（MOU）。台日同為以創新經濟為主的國家，於半導體及AI產業更具有深厚合作基礎，如能更進一步串聯臺日產業發展，逐步透過國際市場、全球資金、深科技（deep tech）合作及先進技術人才等四大面向深化鏈結，將可擴大台日合作成果，有效穩固雙方質經貿關係，一起打造更堅韌、安全的供應鏈。

關於掌握產業趨勢商機，促進台日重要產業合作方面，台日雙方長期經貿往來互動密切，國發會則表示，我國近期所啟動全球橋樑（Bridge）計畫，以日本作為全球計畫的第一站，除與京都大學簽訂MOU共同成立基金，投資台日企業，培育更多優質團隊之外，並在東京設立首個海外新創基地（hub），為台日新創企業帶來更多交流及合作的機會。

劉鏡清並於今年9月赴日期間，創先例出席日本國家記者俱樂部（Japan National Press Club, JNPC）聯合記者會，於受訪時表示日本為台灣半導體合作重要夥伴，因日本在化學、材料及設備等方面具領先地位，結合台灣在半導體製程的優勢，可共同創造最佳產業鏈。

在政府持續推動淨零目標，邁向二次能源轉型方面，目前推動淨零轉型已邁入第三年，今年預計投入390億元，至2030年將投入9,000多億元。政府刻正積極推動二次能源轉型，未來將加強發展如氫能、地熱等多元前瞻綠能，並思考納入綠氨的可能性；日本在氫能、碳捕捉等領域具豐富技術經驗，期盼未來雙方能強化技術合作，共享台灣綠色成長商機。

另在產業育才、全球攬才方面，國發會則回應，瞭解人才培育是未來產業發展的基礎，將協同部會以「強化國家未來人才競爭力」及「全球攬才」為主軸，推動短、中、長期策略，以促進產業人才倍增，並持續透過全球攬才、鬆綁菁英人才申請永久居留條件、提升僑外畢業生在臺自由工作、推動數位遊牧簽證及外國人一站式服務等計畫，打造具國際競爭力之攬才機制，完善國際人才長期留台的環境，以吸引國際人才來臺發展。有關各產業關心技術人力缺口部分，除擴大評估中階技術工作範疇外，並將透過工作媒合等方式，協助留用優質技術人力。