經貿辦澄清 沒加入CPTPP應為損GDP「額外成長1.6%」機會

行政院經貿辦4日指出,先前與中華經濟研究院於10月2日舉辦「促進供應鏈韌性,CPTPP應有思維與策略」國際研討會,感謝國內外產、官、學、研各界的熱情參與,及媒體的廣泛報導,凸顯台灣需要CPTPP,而CPTPP也需要台灣。

經貿辦指出,當天媒體報導「楊珍妮指出,若台灣無法加入,可能會限制台灣產業競爭力,長期而言,GDP成長將會損失1.6%」,經查楊政務委員當天係以英文演說,英文演講投影片第6頁最後一行,為「If not allowed to accede to the CPTPP, Taiwan will lose the opportunity of gaining an extra 1.6% of GDP growth in the long run.」,其意指台灣若未加入CPTPP,長期而言將損失GDP「額外成長1.6%」的機會,此出入係因當天中文口譯之誤,特此更正及澄清。