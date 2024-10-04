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經貿辦澄清 沒加入CPTPP應為損GDP「額外成長1.6%」機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院經貿辦4日指出，先前與中華經濟研究院於10月2日舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，感謝國內外產、官、學、研各界的熱情參與，及媒體的廣泛報導，凸顯台灣需要CPTPP，而CPTPP也需要台灣。

經貿辦指出，當天媒體報導「楊珍妮指出，若台灣無法加入，可能會限制台灣產業競爭力，長期而言，GDP成長將會損失1.6%」，經查楊政務委員當天係以英文演說，英文演講投影片第6頁最後一行，為「If not allowed to accede to the CPTPP, Taiwan will lose the opportunity of gaining an extra 1.6% of GDP growth in the long run.」，其意指台灣若未加入CPTPP，長期而言將損失GDP「額外成長1.6%」的機會，此出入係因當天中文口譯之誤，特此更正及澄清。

CPTPP GDP

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