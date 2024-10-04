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美東碼頭三天罷工落幕 貨櫃三雄：動態因應船期延誤

中央社／ 台北4日電
美國碼頭工人與港口營運商已達成暫時協議，將立即終止導致美國東岸與墨西哥灣沿岸海運停擺的3天罷工。法新社
美國碼頭工人與港口營運商已達成暫時協議，將立即終止導致美國東岸與墨西哥灣沿岸海運停擺的3天罷工。法新社

美東碼頭工人罷工落幕，貨櫃三雄指出，罷工持續3天，致美東和墨西哥灣沿岸港口關閉，因部分船隻等候與航程變更，將即時調整船期與相關計畫因應，進行動態調整。

國際碼頭工人協會與美國海運聯盟表示，美國碼頭工人與港口營運商已達成暫時協議，將立即終止導致美國東岸與墨西哥灣沿岸海運停擺的3天罷工。

航運業者表示，罷工1天，推估供應鏈在不加班的前提下，大約會需要4到6天才能完全處理掉累積1天的貨運量；由於這次罷工只是短期，對整體物流鏈的影響其實不會太大。

長榮表示，美東罷工持續3天，導致美東和墨西哥灣沿岸港口關閉，因部分船隻等候與航程變更，造成船期延誤，長榮海運將根據各港具體作業情況，即時調整船期和安排後勤轉運，盡快恢復正常運作。

萬海表示，因應美東碼頭最新的狀況，將與美國聯絡，了解各地碼頭未來一週的泊位安排計畫，以調整船舶航速與航行計畫。

陽明回應指出，未來會看美東碼頭後續作業情況，再進行動態調整。

碼頭 罷工 美國

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