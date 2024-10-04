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財部：2度邀地方談財劃法修正有成果 指標權重待協商

中央社／ 台北4日電

攸關中央、地方財源分配的財劃法修正，續列立法院新會期焦點。財委會7日將召開財劃法修正公聽會，據財政部書面報告，8月、9月兩度與地方開會，已有初步成果，目前指標權重及再生能源等爭議性指標仍待進一步協商。

同時，財政部表示，若比較各國的中央、地方稅收占全國稅收比重，台灣中央稅收所占比重低於荷、英、泰、義、法等國， 顯示台灣並無「中央集權、集錢」現象。

立法院財委會7日將召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，根據今天出爐的財政部書面報告，財政部表示，已於8月1日、9月4日就攸關水平分配的統籌稅款分配指標 ，邀集地方政府會商，凝聚修法共識，已有初步成果。

財政部表示，目前尚待針對指標權重及爭議性指標（支出節流努力、再生能源及污染防治等）進一步協商，以利後續修法。

此外，中央對地方的財政支援，除統籌分配稅款由財政部按一定公式設算，並經地方政府確認後辦理分配，還包含一般性補助款等，由行政院主計總處設算分配。

財政部在報告中提及，上述款項分配公式對於地方基準財政收支差額，均訂有設算彌補機制。所謂基準財政需要，涉及地方事權及支出劃分，主要包括正式編制人員人事費、基本辦公費、地方負擔的社會福利支出等。

財政部指出，鑑於地方政府基準財政收支差額，目前中央是以統籌稅款先予彌補，再以一般性補助款補足。未來研議擴大統籌稅款規模並劃一分配基礎，以統籌稅款彌平地方政府基準財政收支差額，一般性補助款彌補差短部分，將配套不再編列。

同時，財政部表示，透過統籌稅款調劑，台灣112年度中央、地方稅收占全國稅收比重為 75比25，與其他單一國家比較，中央稅收所占比重低於荷蘭的95%、英國94%、泰國91%、義大利86%及法國 80%，日本則為64%。

財政部指出，根據國際比較， 台灣尚無「中央集權、集錢」現象。中央持續透過統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款等挹注地方財源，112 年度達8617億元，對地方政府各項業務推動有明顯助益， 強化中央與地方夥伴關係。

財政部進一步表示，中央與地方稅收分配結構是否合理，須併同考量支出及事權。精省後，中央收入雖增加1505億元，但支出增加2892億元，收支併同考量，淨減少1387億元，顯見中央並未因精省獲益，沒有外界所稱中央應還回地方15%財源的問題。

財政部指出，為提升地方政府財務效能，將持續推動各 項輔導措施，協助地方政府精進財政作為，期許在中央與地方共同努力下，達到財政永續目標。

地方政府 稅款 財政部

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