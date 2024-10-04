桓鼎稱「捍衛全股東權益」提告前董事長侵占 張建智發聲了
上市公司桓鼎-KY認為，前任董事長張建智擅將桓鼎的中國子公司變更為自己所有，提告張建智涉犯刑法侵占等罪。張建智今天表示，此部分是為保全中國子公司資產股權的措施。
張建智認為，桓鼎-KY現任董事長陳姓男子等人疑發布桓鼎-KY公司的不實重大訊息、不當投資，日前向台北地檢署提告涉犯證券交易法、刑法偽造文書等罪。
桓鼎-KY主張，張建智透過第三地區公司，擅將桓鼎-KY的中國子公司變更為張建智所有，也提告犯刑法侵占及證交法等罪。
桓鼎-KY發布重大訊息指出，公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現相關重大違法情事後，已向台北地檢署提告，並將透過兩岸刑事合作追回公司資產，持續完善公司制度、捍衛全體股東權益。
張建智今天發布聲明表示，為保全位處中國的企業資產安全及員工、供應商等權益，在台灣方的違法行為未確認前，他必須負責到底，此為經律師與當地政府討論後，由律師見證下的股權保管措施。
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