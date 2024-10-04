台灣綠電新選項 以科力拚2025年完成首座波浪能發電廠

台灣波浪能發電先行者以科國際傳捷報，重量級合作夥伴Eco Wave Power（那斯達克股票代碼：WAVE）執行長暨共同創辦人 Inna Braverman 親自來台，雙方正式簽署設備採購合約，並將相偕前往現場位址進行勘查，展現積極推進建置時程的強大企圖心。

以科國際董事長黃齊元並宣布，台灣波浪能發電廠示範場域將於2025年完成建置，為台灣綠電提供新選項。

歷經多年準備，以科國際於2023年完成台灣四周環海的選址評估作業，進行示範場域建置，初期將以100KW發電機組進行測試與驗證。未來發電廠第一階段設置目標為20MW，並將持續推升至400MW以上電廠建置量。

以科國際董事長黃齊元表示，政府的再生能源政策與設置容量逐年增長，台灣是擁有1,566公里海岸線的海島型國家，高度具備海洋能源的設置潛能，實為我國綠電的關鍵新選項，可望跳脫現有再生能源限制，朝向多元再生能源發展。以科國際期盼透過引進國際級技術，迅速擴大效益，並進一步完成技轉。透過海洋能的創新開發，帶動國內能源產業升級與轉型，建立在全球永續產業的市場地位。

Eco Wave Power執行長暨共同創辦人 Inna Braverman 則為國際再生能源領域領先人物，Eco Wave Power波浪發電技術並已在以色列成功商轉，現正積極進軍美國。

Inna Braverman 表示，很榮幸成為以科國際的合作夥伴，Eco Wave Power對共同開發台灣波浪能發電的美好願景充滿信心。Eco Wave Power（Eco Wave Power Global AB （publ） )擁有多項兼具成本效益的岸際型波浪能國際專利技術，在那斯達克掛牌上市。以色列能源部視其持有「波浪能先驅者之技術」，並共同投資併網建設項目。

以科國際總經理吳昱廷指出，目前已完成台灣含離島83個潛力設置地點的數據蒐集，初步估計國內波浪發電潛力約有600MW以上之裝置容量，是十分具有發展波浪能潛力的優異環境。