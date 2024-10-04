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日商關切離岸風電國產化、半導體合作 國發會主委這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照

日本工商會4日發表2024年政策建言白皮書提及，台灣離岸風電國產化要求難達標，阻礙日商擴大在台投資。對此，國發會主委劉鏡清回應，近期已有和經濟部長郭智輝做討論，希望經濟部能體會到廠商的損失，因此近期經濟部也有釋出善意，規劃給予業者更多彈性。

此外，劉鏡清還提到，9月在日本訪問期間他也受邀參與日本記者協會舉辦的記者會，對於外界關心台日半導體發展和合作，劉鏡清表示，未來半導體合作全球最好的地方就是日本，因為日本在前段的化學材料和設備領先全球，與台灣後段的製程合作，會是最好的供應鏈組合。

劉鏡清表示，經濟部長郭智輝近期也率領團隊前往日本勘查，希望在熊本替台灣企業設立產業專區，協助有興趣赴日投資的台灣業者落地發展。

劉鏡清指出，整個白皮書其實只有一件重要方向，就是怎麼協助日本工商會成員把生意做得更好、績效做得更好，其中跟法律有關的部分他一定會來盡力、來努力；另外，怎麼樣去建置一個比較符合外商的環境，政府也會來努力，他希望能夠讓台日的未來會更好。

劉鏡清強調，自己來自產業，對日商有一定程度的了解，台日關係、經濟發展與合作，未來將愈來愈緊密，他也認為台灣投資環境確實還有努力的空間，台灣去年對日投資增加55%，日本對台投資卻是減少0.9%。劉鏡清並表示，後續會好好拜讀白皮書，努力營造良好的投資環境。

此外，劉鏡清還提到，近期他率領50家新創公司到日本參加創新高峰會，台灣並在日本東京設立第一座創新基地，協助雙方青年到彼此國家發展，明年也將在矽谷成立第二座，未來目標為對新創事業的投資衝上50億美元，並串連國際，讓台灣成為真正的亞洲矽谷。

台日關係 國發會 日本 經濟部

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