京城銀自結9月 EPS 0.41元 累計前九月 EPS 3.48元

京城銀（2809）4日公告9月自結稅前損益6.66億元，稅前每股盈餘（EPS）0.6元，稅後盈餘4.51億元，稅後每股盈餘（EPS）0.41元；累計今年前九月稅前獲利50.73億元，稅前每股盈餘（EPS）4.56元，稅後盈餘38.67億元，稅後每股盈餘（EPS）3.48元；每股淨值48.62元。

美國聯準會9月正式啟動降息循環，大幅降息2碼，且市場預期年底前將持續降息。美國經濟是否能走上軟著陸的軌道成為市場關注的焦點。此外，近期中東地緣政治風險升溫及即將到來的美國大選都為全球經濟帶來諸多的不確定性。

京城銀表示，台灣作為一個高度開放的經濟體，對全球的貿易、金融穩定極為敏感；在外在環境動盪的期間，將持續關注全球政經變化並適時調整資產組合。京城銀說，在資產品質方面，維持一貫的穩健水準，截至9月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為5,854.58%，全體放款覆蓋率為1.3%。