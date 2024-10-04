快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

京城銀自結9月 EPS 0.41元 累計前九月 EPS 3.48元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

京城銀（2809）4日公告9月自結稅前損益6.66億元，稅前每股盈餘（EPS）0.6元，稅後盈餘4.51億元，稅後每股盈餘（EPS）0.41元；累計今年前九月稅前獲利50.73億元，稅前每股盈餘（EPS）4.56元，稅後盈餘38.67億元，稅後每股盈餘（EPS）3.48元；每股淨值48.62元。

美國聯準會9月正式啟動降息循環，大幅降息2碼，且市場預期年底前將持續降息。美國經濟是否能走上軟著陸的軌道成為市場關注的焦點。此外，近期中東地緣政治風險升溫及即將到來的美國大選都為全球經濟帶來諸多的不確定性。

京城銀表示，台灣作為一個高度開放的經濟體，對全球的貿易、金融穩定極為敏感；在外在環境動盪的期間，將持續關注全球政經變化並適時調整資產組合。京城銀說，在資產品質方面，維持一貫的穩健水準，截至9月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為5,854.58%，全體放款覆蓋率為1.3%。

EPS 美國聯準會

延伸閱讀

債券降息還不漲已GG了嗎？ 網：00725B年化有7％…公債要久抱先改投等債

把握美大選前震盪布局 美股逢低布局好時機

降息開始債券反跌…未來還可以持續看多？ 小童「答案是YES」：但不會繼續加碼

00929配息減少…達人跟老婆擁有200張以上「沒打算賣」：3個原因會一直持有！

相關新聞

美東碼頭工人罷工結束 航運股跌慘…罷工前買進的怎辦？

美東碼頭工人罷工結束，運價上漲題材也跟著結束，貨櫃三雄股價重挫逾9％，萬海航運更是跌停，航運類股跌幅盤中持續擴大，午盤跌...

美東碼頭停止罷工 貨櫃三雄全面重挫

國際碼頭工人協會（ILA）薪資達到協議暫停罷工，從現在開始恢復工作，勞資延長合同到2025年1月15日，貨櫃三雄受到利多...

中砂9月營收月增8.8% 歷史次高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（3）日公布9月合併營收6.38億元，為歷史次高，月增8.8%，年增12%；第3...

三陽機車 9月銷量稱冠

三陽（2206）自主機車品牌SYM推出各種新車款後，受惠於開學潮到來，推升三陽9月銷售再度衝上3萬輛，穩坐車市銷售龍頭寶...

美東港口罷工 航空雙雄客貨運利多

美東港口罷工事件影響下，將使全球部分貨運量能移轉到航空市場，讓航空貨運第4季旺上加旺，推升空運價格再衝高，華航（2610...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。