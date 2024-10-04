日本工商會白皮書提三數據目標 2030雙方貿易額增1.5倍

日本工商會4日發布2024年政策建言白皮書，除表達期盼台灣政府放寬研發費用或設備支出門檻，讓日商適用台版晶片法案外，另也設定目標，期望2030年前台日貿易額擴大到以往最高貿易額的1.5倍、雙邊投資額分別達到每年20億美元以上等。

此外，日本工商會也希望台日雙方政府盡早簽署全面經濟夥伴協定，並呼籲日本政府表態支持台灣盡早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。不過，值得注意的是，今年日本工商會白皮書亦有提及，台灣離岸風電國產化要求難達標，阻礙日商擴大在台投資。

日本工商會發表2024年政策建言白皮書，由理事長村田温親手遞交給國發會主委劉鏡清。今年的白皮書內容還特別提出「台日經濟無縫合作發展」的期望，並設定了希望達成的具體數據項目，盼能在活化貿易、投資及人民往來等產業三大要素進行雙向交流。

日本工商會設定的三項具體數據目標包括：在2030年前將雙方的貿易額擴大到以往最高貿易的1.5倍，達到台灣對日本出口500億美元、日本對台灣出口750億美元的目標；其次是維持目前雙邊投資最高金額，也就是台日相互投資各20億美元；第三則是將台日人民，包括學生、商務來往的水準維持，甚至擴大。

此外，日本工商會2024年政策建言白皮書還提出實現願景的五大要點，包括建立可實現貨物和服務自由流通的制度、締造一個可安心投資的環境、透過企業間的合作強化台日供應鏈、安排學生間及企業間的交流機會、以及行政上的彈性政策等五點。

關於建立可實現貨物和服務自由流通的制度，日本工商會表示，包括台日間簽訂經濟夥伴協定及調降關稅、消弭非關稅壁壘等，仍有很多問題待解決。

此外，日本工商會也提到，近期中國大陸中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單優惠關稅，這不僅不利於台商，也對日商造成影響；台灣已與紐西蘭、新加坡等國簽署經濟夥伴協定，亦希望台日雙方政府亦能盡早簽署全面經濟夥伴協定。同時，日本工商會也再度表態支持台灣政府繼續向其他國家尋求加入CPTPP，同時也希望日本政府表態支持台灣政府。

在締造可安心投資環境方面，日本工商會表示，從擴大日本對台投資的觀點來看，則是希望台灣政府能解決所謂缺電、缺水、缺工、缺地、缺人才等「五缺」問題及穩定兩岸關係，締造一個可使日商安心投資台灣的環境。

在強化台日供應鏈方面，日本工商會表示，台灣政府除在目前積極支持發展的半導體及AI產業外，也要加強再生能源及生技等各種領域的合作、開拓第三國市場。

對於安排學生間及企業間的交流機會，日本工商會表示，希望台日合作開設人才培育課程及增加學生間雙向交流的機會。最後，日本工商會也對行政上的彈性政策提出建言，認為需以前述建議為基礎，因應全球化時代制定透明的制度，並修訂法規以符合實務等。