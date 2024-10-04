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2025年Swap收益降 惠譽：放款及手收撐台灣銀行業獲利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國際評級機構惠譽信評表示，儘管台灣銀行業2025年的收入可能因為換匯（Swap）收益減少而下降，但其核心獲利能力應可維持平穩。穩定的放款成長與手續費收入應有助於抵銷Swap收益減少以及信用成本微幅增加。

惠譽預期，台灣銀行業的淨利息收益在短期內將持平或小幅上升。這是因為美國和台灣若降息雖會對銀行的資產收益率造成壓力，但同時也將提高海外放款需求，並降低整體資金成本。

手續費收入的增長可能會放緩，但仍應受到穩定的放款成長和境外資金匯回所支撐。以上考量加上信用成本的溫和上升應有助於銀行維持穩定的核心獲利能力及資本水準，支撐銀行在2025年採用巴塞爾協議III的最終改革方案。

台灣銀行 惠譽 銀行業

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