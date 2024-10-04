彰化移工數增加 中彰投分署助自行轉換雇主

彰化縣移工人數14年來增加近4萬人，為協助移工在台順利工作，彰化就業中心所設「雇主聘僱移工轉換服務中心」截至今年8月，幫助移工自行辦理轉換雇主比率增加25.8％。

根據勞動部勞動統計資料，彰化縣移工人數於民國99年為2萬6318人，113年8月為6萬5064人，人數以越南籍最多，印尼籍居次。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿，移工常因語言隔閡或資訊接收落差，來台工作或轉職常事倍功半，中彰投分署在彰化就業中心設置雇主聘僱移工轉換服務中心，可提供在台被轉出移工一案到底專人服務，並結合資源共享，幫助移工轉換新雇主，了解自身權益。

中彰投分署指出，截至8月，移工自行辦理轉換雇主比率增加25.8％，成功轉換新雇主比例也成長4.8％。

以機構看護工美琳達為例，她因故被機構轉出，但積極態度讓就服員印象深刻，雇主聘僱移工轉換服務中心雙語服務員透過諮詢，成功推介有家庭看護需求的雇主。民眾若有移工轉換相關問題，可洽中心電話（04）7266521。