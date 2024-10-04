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日商關切風電國產化 劉鏡清：經部已釋出善意想法

中央社／ 記者劉千綾台北4日電
國發會主委劉鏡清。記者季相儒／攝影
國發會主委劉鏡清。記者季相儒／攝影

台北市日本工商會2024年政策建言白皮書指出，離岸風電政策過度要求國產化將阻礙日商擴大在台投資。國發會主委劉鏡清表示，已與經濟部討論，最近經濟部也釋出善意的想法，將規劃政策上如何給予業者更多方便。

台北市日本工商會今天發表2024年政策建言白皮書，劉鏡清出席記者會致詞表示，「我們的確有努力的空間」，2023年台灣對日本投資年增55%，但日本對台灣企業投資卻減少0.9%，為協助日商把生意做得更好，會努力研議與法律相關的建言，以及建置服務外商投資的環境。

日本工商會2024年政策建言白皮書中指出，台灣為開發離岸風力制定國產化要求，但實際上有很多案例難以在台灣採購到符合要求、標準的零組件，因而造成進程延遲。雖然日商對投資台灣離岸風力發電有高度興趣，但過度要求國產化將阻礙日商擴大在台投資。

日本工商會表示，推行如此缺乏透明、彈性的政策，將降低日商等外資企業投資台灣市場誘因，希望台灣政府不要以保護台灣產業為目的制定政策，因應全球化時代，應該制定透明且符合實務運作法規，採取更具彈性因應作法才對。

關於風電國產化議題，劉鏡清表示，已與經濟部長郭智輝進行過相關討論，經濟部將規劃政策上如何給予業者更多方便。

劉鏡清近期率領近50家新創公司到日本參加創新高峰會，希望協助台日創業青年發展。他表示，在東京拜會企業的高階主管，也首次與東京市政府合辦活動，討論台日之間的投資環境，未來目標為對新創事業的投資衝上50億美元，並串連國際，讓台灣成為真正的亞洲矽谷。

劉鏡清說，選定日本，在東京設立首座新創基地，明年預計在矽谷設立第2座。

劉鏡清在日本訪問期間也受邀參與日本記者協會舉辦的記者會，對於外界關心台日半導體發展和合作，劉鏡清表示，未來半導體合作全球最好的地方就是日本，因為日本在前段的化學材料和設備領先全球，與台灣後段的製程合作，會是最好的供應鏈組合。

劉鏡清表示，經濟部長郭智輝近期也率領團隊前往日本勘查，希望在熊本替台灣企業設立產業專區，協助有興趣赴日投資的台灣業者落地發展。

日本

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