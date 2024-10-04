桓鼎告董事張建智 侵占子公司逾4億元財產

桓鼎-KY（5543）4日召開線上視訊重大訊息記者說明會，針對董事張建智透過第三地區公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自將桓鼎公司百分之百持有之子公司崇佑 (中國大陸) 新材料有限公司變更為張建智先生自己所有，以2024年上半年最新財報顯示，崇佑新材料公司股權價值高達新台幣4.19億元，為桓鼎公司重要之公司資產，已明顯觸犯刑法侵占罪、偽造私文書罪、背信罪，以及證交法特別背信罪。桓鼎公司強調，目前公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現前述重大違法情事後，已於10月3日晚間向台北地檢署司法單位正式提告，全力維護公司員工、供應商、客戶與股東權益。

桓鼎表示，崇佑新材料公司為桓鼎公司重要之公司資產，張建智先生竟以Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份於2024年9月29日私自將崇佑新材料公司股權變更為自己所有，此行為係直接將桓鼎公司高達4億餘元以上之重要資產直接據為己有，嚴重侵害桓鼎公司近千人股東權益！且張建智董事一手主導中國大陸內銷金屬建材業務長期虧損，分別在2022年虧損5,406萬元、2023年虧損8,813萬元，2024年上半年虧損4,392萬元，以桓鼎公司資本額3.93億元來看，加總2022年至2024年上半年虧損高達接近半個股本，實質彰顯張建智營運管理不彰，更意圖一手遮天將上櫃公司資產占為己有，稽核主管也難辭其咎。

張建智先生更頻頻透過新聞媒體刻意散布不實言論，意圖干擾公司營運計畫及造成公司名譽損失，不願配合董事會改選之結果，顯然損及桓鼎公司以及股東權益，因此，桓鼎也同步追究張建智刑事加重毀謗等罪，並將透過兩岸刑事合作追回公司資產，持續完善公司制度、捍衛全體股東權益，同時並重申以下聲明，以正公眾視聽：

一、桓鼎已經2024年8月22日之董事會決議改選董事長，事先經張建智先生發出會議通知，會議通知議案上，已載明解任董事長以及選任新董事長，有會議通知截圖為證，絕無以臨時動議提出問題。 該次董事會經過三分之二以上董事出席，三分之二以上董事同意解任張建智董事長，選任莊宏偉先生為新董事長，符合法令與章程，故已於9月完成開曼群島當地主管機關、以及中華民國經濟部商業司核可負責人變更登記。張建智先生自己安排議程，卻在事後自打嘴巴，透過媒體造謠傷害公司、抹黑其他董事，實不可取。

二、張建智所述之香港公司，甚至再轉資之中國大陸公司，均為桓鼎之轉投資，母公司均已變更登記完成，豈有子公司不願意配合變更登記之理，而張建智不僅拒絕配合辦理變更，僅為了其私人利益，更透過新聞散布不實消息，顯然無視中華民國法令與董事會決議，更損及母公司桓鼎公司之股東權益。

三、桓鼎投資成立桓鼎能源公司，再由桓鼎能源轉投資統量電能，而統量電能公司之董事非僅有桓鼎能源股份有限公司一名，且統量電能公司之註冊資本額為新台幣三億元，實收資本額為237,282,120元，而統量電能公司決定轉投資台端公司，係經統量電能公司之董事會決議內容辦理，均有會議紀錄以及公開資訊可以查證，並非單一董事或股東能決定重大投資案，況且桓鼎能源僅持股統量電能25.2%之股權，桓鼎能源如何單方面決定投資哪一家公司？張建智先生僅因其未能繼續擔任桓鼎公司之董事長，未思善盡仍為桓鼎公司董事之職務，在外造謠且不配合變更登記，美其名為股東利益，但實際上僅為了個人職位，以及掩飾其在任董事長時，弊端橫生。

特此，本公司在此聲明，桓鼎股份有限公司已經合法選任莊宏偉為新任董事長，營運正常，近期張建智先生屢屢在新聞媒體散布不實訊息，不惜一切代價傷害公司及董事會成員的聲譽，請公司同仁、合作廠商以及社會大眾，不要受到假新聞、假訊息的干擾與影響，相信董事會決議多數決之內容，桓鼎公司仍會在正確的道路上前進，針對張建智先生不實指控、特殊背信行為，已向臺灣臺北地方檢察署提出刑事告訴，全力捍衛全體上櫃公司股東之權益。