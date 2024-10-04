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高雄銀行啟動災後修復措施 5日受薪戶可如常領薪

中央社／ 台北4日電
高雄銀行表示，企業今天到分行開立取款條及提供發薪名冊，分行留守人員將受理申請並正常作業，讓5日受薪戶可如期領薪。高雄銀行/提供。
高雄銀行表示，企業今天到分行開立取款條及提供發薪名冊，分行留守人員將受理申請並正常作業，讓5日受薪戶可如期領薪。高雄銀行/提供。

颱風山陀兒重創南台灣，高雄銀行表示，今天高屏地區分行雖因停班停課未對外營業，但為協助企業每月發薪服務，只要企業今天到分行開立取款條及提供發薪名冊，分行留守人員將受理申請並正常作業，讓5日受薪戶可如期領薪。

高雄銀行指出，另為協助民眾迅速恢復正常生活，自即日起凡為高雄銀行的房屋貸款戶及廠房貸款既有客戶，因這次風災造成生活或企業營運受影響者，提供一年免繳本金只繳利息的寬緩方案。

高雄銀行說明，已辦理過寬限期者，給予再延長一年寬限期；未辦理過寬限期者，提供最長一年的寬限期，希望減輕受災戶繳款壓力。

高雄銀行指出，將配合中央政府及信保基金的中小企業災害復舊、企業小頭家貸款、受災旅宿業貸款及協助災區住宅修繕貸款等信用保證措施，提供受災企業與民眾災後重建所需復舊週轉金、修復或重置機器設備、廠房、營業場所、住宅資金，讓受災家庭與小型商戶能夠迅速獲得資源。

停班停課 房貸

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