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行政院前院長陳冲：綠電不是尚方寶劍

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，綠電只是手段，永續才是目的。不論國土計畫、部門計劃、光電設施、風電招商，都不要忘了未來永續的發展。

颱風前夕，陳冲在今年9月30日「能源法律與政策研討會」中擔任第一場次主持人（國土計畫與光電設施用地），並應邀在開幕式進行貴賓致詞，因近來各界對國土計畫法議題及光電用地討論甚多，他在致詞時提到，中華民國自1971年退出聯合國後，53年來，從來不曾像最近在感情上如此接近聯合國的活動。

觀感上，聯合國一直是國際政治角力的舞台，但在本世紀起，聯合國倡導的活動，開始有些人性，貼近人類的日常生活。先是2000年提出MDGs(千禧發展目標)主張，主打改善人類生活，2015期滿後又推出SDGs，執行期間為2016到2030，以人類與地球現在及未來的和平繁榮( to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity)為目標。所謂SDGs，眾所周知，就是Sustainable Development Goals，共有十七項子目標，而其中心思想即為Sustainability(永續)，這才是與我們未來息息相關的議題，任何政策的執行都不能危害人類「永續」的生存。

陳冲表示，當天四場研討會都聚焦在能源管理法、再生能源發展條例、氣候變遷因應法、以及近日熱門的國土計畫法，各位學者專家也許有不少共識，也許會有分歧意見，在討論或爭議時，希望銘記在心，我們之所以有這些法律，都是為了維護Sustainability，上述法律的條文或立法說明中，也都經常出現有永續字樣，琅琅上口的光電風電，其實都不是終極目的，(人類及環境的)永續才是最終最高的目標。

國土計畫法將於明年4月上路，當各界著眼農一、農二、國保一的議題，著眼農地補助，另一方面又討論光電使用農地的法律正當性，不要忘了台灣地理產業環境下的糧食安全問題，去年底公布的糧食供需年報，我們糧食自給率只有30.8%，其中水產雖有131.9%，但如扣除遠洋漁業海外銷售部分(聯合國糧農組織意見)，可能不足三成，明年光電17GW設施還需22000公頃土地(約970座大安公園)，是否影響糧食安全，應有整體評估，這不但是考慮戰略需要，也考慮我們肚皮需要，畢竟Zero Hunger也是SDGs中重要的一項。

陳冲強調，綠電只是手段，永續才是目的。不論國土計畫、部門計劃、光電設施、風電招商，都不要忘了未來永續的發展。

光電 聯合國 陳冲

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