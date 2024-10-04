綠電不是尚方寶劍 陳冲：國土計畫永續才是最高目標

颱風前夕，新世代金融基金會董事長陳冲9月30日「能源法律與政策研討會」中擔任第一場次主持人（國土計畫與光電設施用地），並應邀在開幕式進行貴賓致詞，因近來各界對國土計畫法議題及光電用地討論甚多，陳冲在會上也就此等公共政策提出個人看法。

陳冲表示，中華民國自1971年退出聯合國後，53年來，從來不曾像最近在感情上如此接近聯合國的活動。觀感上，聯合國一直是國際政治角力的舞台，但在本世紀起，聯合國倡導的活動，開始有些人性，貼近人類的日常生活。

先是2000年提出MDGs（千禧發展目標）主張，主打改善人類生活，2015期滿後又推出SDGs，執行期間為2016到2030，以人類與地球現在及未來的和平繁榮( to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity)為目標。

所謂SDGs，眾所周知，就是Sustainable Development Goals，共有17項子目標，而其中心思想即為Sustainability（永續），這才是與我們未來息息相關的議題，任何政策的執行都不能危害人類「永續」的生存。

四場研討會，都會聚焦在能源管理法、再生能源發展條例、氣候變遷因應法、以及近日熱門的國土計畫法，各位學者專家也許有不少共識，也許會有分歧意見，在討論或爭議時，希望銘記在心，我們之所以有這些法律，都是為了維護Sustainability，上述法律的條文或立法說明中，也都經常出現有永續字樣，琅琅上口的光電風電，其實都不是終極目的，（人類及環境的）永續才是最終最高的目標。

國土計畫法將於明年4月上路，當各界著眼農一、農二、國保一的議題，著眼農地補助，另一方面又討論光電使用農地的法律正當性，不要忘了台灣地理產業環境下的糧食安全問題，去年底公布的糧食供需年報，我們糧食自給率只有30.8%，其中水產雖有131.9%，但如扣除遠洋漁業海外銷售部分（聯合國糧農組織意見），可能不足三成。

明年光電17GW設施還需2萬2000公頃土地（約970座大安公園），是否影響糧食安全，應有整體評估，這不但是考慮戰略需要，也考慮我們肚皮需要，畢竟Zero Hunger也是SDGs中重要的一項。

綠電只是手段，永續才是目的。不論國土計畫、部門計畫、光電設施、風電招商，都不要忘了未來永續的發展。