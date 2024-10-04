中東情勢緊繃 中油平穩機制續行下週汽柴油估降1角

市場擔心中東情勢緊繃恐影響原油供應，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估7日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29元，95無鉛汽油每公升30.5元，98無鉛汽油每公升32.5元，超級柴油每公升27.6元。

以色列空襲黎巴嫩擊斃真主黨首領，伊朗向以色列發射180多枚彈道飛彈，中東情勢緊繃，市場憂心衝擊原油供應。

根據中油浮動油價公式，累算至10月3日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶73.98美元，較上週73.92美元上漲0.06美元；新台幣兌美元匯率為31.744元，較上週31.874元升值0.13元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.3元，柴油調漲0.4元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估7日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降0.1元。