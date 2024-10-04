2024能源周 45家企業領袖探討綠電轉型、淨零永續商機

全台最具指標性的能源展會與平台「台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」4日起一連三天在台北南港展覽2館盛大展出。

主辦單位表示，本周已陸續透過線上或實體方式舉行「太陽光電技術論壇」、「國際淨零高峰論壇」、「智慧儲能國際論壇」、「台灣離岸風電競爭力高峰論壇」、「供電穩定與綠電市場高峰論壇」等系列論壇，邀請產業界重量級領袖與企業代表齊聚一堂，探討太陽能技術、離岸風電供應鏈競爭力、儲能應用、電網韌性、綠電交易、碳管理及減排技術等最新發展趨勢，共拓企業淨零永續的商機。

今年Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan展覽期間，由SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)邀集來自政府、學研機構與國內外產業專家，帶來多場高含金量的國際論壇，共同探討再生能源的最新趨勢與前瞻技術，並針對國際間淨零減碳的發展經驗廣泛交流，希望協助企業因應淨零轉型的挑戰，加入低碳創新與永續發展的行列。

「太陽光電技術論壇」在10月2日以線上方式舉辦，由台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟協辦，以《太陽能技術的應用與發展趨勢》為主題，邀請元晶太陽能科技董事長廖國榮、台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟理事長陳來助等多位產業專家發表專題演講，分享太陽光電的政策與市場趨勢、技術創新與突破、應用最佳化，並探討如何在人口密度高、土地資源稀缺性的限制下，創造最大的發電效益，是業界高度關切的課題。

「智慧儲能國際論壇」，以《儲能的關鍵使命：推動二次能源轉型的重要力量》為主軸，10月3日以線上論壇方式邀請富安能源（Fluence）亞太市場發展總監賀思博（Bo Hesselbaek）、QPO Energy創辦人暨董事長盧煥輪等業界代表，共同探討儲能產業在全球的發展現況與未來機遇，涵蓋美國、日本、英國、澳洲及台灣的成功案例。此外，論壇將深入交流儲能技術在提升能源系統靈活性與穩定性方面的應用，並探討工商儲能的商業模式與最新技術的發展。

由SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)所主辦、歐洲在台商務協會協辦的「台灣離岸風電競爭力高峰論壇」同樣在10月3日透過線上論壇舉行，以《建構離岸風電供應鏈競爭力》為主軸，邀請經濟部能源署組長陳崇憲、西門子歌美颯（Siemens Gamesa）離岸風電全球業務發展總經理修傑洛（Gero Norman Tschierschke）、立恩威（DNV）國際驗證亞太區負責人Zhang Minghui等風電專家，聚焦在風電競爭力與全球化供應鏈合作等議題，分享最新政策與技術趨勢，包括風場管理的永續歷程、風機技術創新、船舶運輸、浮動式離岸風電的挑戰和機遇，希望攜手提升台灣在國際風電產業鏈中的競爭力。

4日登場的是「供電穩定與綠電市場高峰論壇」由經濟部指導，並由經濟部能源署、經濟部產業技術司、綠能科技產業推動中心、SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同舉辦，以提升電網韌性、活絡綠電市場為主題，邀請台電副總經理暨公司發言人蔡志孟、Google亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊等業界代表，共同探討台灣光電與風電大幅增加後對供電穩定性的影響，以及如何達成穩定供電的策略與作法，並針對綠電交易市場的逐步開放，討論如何激發更多市場參與者，促進政策、技術與市場的協同發展，為台灣實現2050淨零排放路徑奠定堅實基礎。

最後壓軸的重點論壇「國際淨零高峰論壇」將於10月5日正式登場，由行政院國家永續發展委員會與國發會指導，涵蓋減碳解方、永續路徑與低碳能源三大主題，邀請多位台灣與跨國企業的講師，包括台灣碳權交易所總經理田建中、歐洲經貿辦事處經貿組組長邵恩博、Bloom Energy 亞太區VP Adam Bacon、CDP大中華區供應鏈與問卷輔導服務負責人宋婉瑜等人，深入分析全球碳市場的發展，第一線分享10月2日甫上線的台灣碳權交易觀察。在能源轉型方面，氫能已被視為未來能源的關鍵技術，而海洋能則因其穩定性和可再生性在全球獲得高度關注。此外，論壇中也針對虛擬電廠技術、AI智慧能源管理的應用進行討論。

在能源轉型及全球淨零減碳浪潮的推升下，本屆Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan的系列論壇共有近45家企業領袖與代表發表專題演講，預估參與人數將比去年增加20%，儼然成為綠能與淨零產業鏈跨界溝通的重要平台，期待透過跨領域交流與多元觀點的激盪，讓業界能更精準掌握再生能源產業趨勢、技術解方及綠能轉型策略，推動全球永續發展目標的創新變革。