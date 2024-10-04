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下周一審議拍板 碳費費率 學者籲每噸至少500元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

今年最後一場碳費費率審議會將於下周一登場，預估將拍板碳費收費標準。學者呼籲，在極小化歐盟碳邊境調整機制（CBAM）影響前提下，起徵費率不應低於每噸五○○元，如何使用碳費收入也應有更明確規畫。

台灣科技媒體中心昨舉辦「碳費未來規畫的科學建議」線上記者會。中研院經濟學研究所助研究員楊宗翰表示，根據多國多產業的貿易經濟模型分析，CBAM對台灣整體經濟影響不大，且可透過供應鏈幫助台灣減碳，若台灣也施行碳定價，更能減少CBAM對國內的經濟衝擊。

楊宗翰表示，碳費不只是一個環境政策，也是另一種形式的貿易政策，因此碳費決策需考量國際貿易與供應鏈影響，若以極小化CBAM的對經濟衝擊為評估目標，台灣碳費費率不應低於每公噸五○○到六○○元，若徵收碳費目標是未來能落實淨零目標，現行碳費費率更應高於上述價格。

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