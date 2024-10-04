亮第5綠燈 製造業8月景氣持平

台經院昨日發布八月製造業景氣燈號，由於各國製造業採購經理人指數（PMI）仍在衰退區間，顯示全球製造業前景尚未明顯回溫，但台灣受惠國際品牌新品備貨需求增加，即將進人傳統銷售旺季，出口創歷年單月新高，股市也小漲作收，因此八月製造業景氣信號值一四點一分，較上月增加○點二九分，亮出連續第五個代表景氣持平的綠燈。

不過，隨美中兩大經濟體降息，有助於製造業復甦，但仍須觀察推升力道。台經院指出，歐洲製造業PMI較上月持平，美、日製造業PMI雖略有回升，但皆陷於衰退區間，加上中國大陸製造業PMI出現連續第五個月下滑，顯示全球製造業前景尚未明朗回溫。

全球製造業需求仍疲弱，國際原油價格走低，拖累需求面與售價面指標，然台灣不僅出口創歷年單月新高，製造業生產指數年增率也創下二○二二年四月以來新高，推升原物料投入面指標表現。

上半月全球股市憂心美國經濟表現重挫，連帶台股出現恐慌性賣壓，下半月美國經濟數據尚屬平穩，台股最後以小漲作收，八月製造業景氣信號值為一四點一分，燈號續為綠燈。

整體來看，電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳統產業出口增溫，基本金屬、石化及塑膠等製品雖受中國大陸生產過剩及終止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓影響，但來自東協、美國等接單增加，抵銷部分需求減少，個別傳統產業復甦力道雖有不同，但較以往改善。

展望未來，歐盟繼六月調降融資、邊際放款及存款等利率各一碼（○點二五個百分點），九月十二日再宣布調降存款利率一碼，美國聯準會宣布降息二碼，美元指數走弱，加上各國與美國利差縮小，國際資金外流，近期亞股及新興市場股市上漲，而中國大陸央行也宣布下調存準率及七天逆回購操作利率分別○點五及○點二個百分點，多數外商投資銀行預期今年中國大陸經濟成長能達到百分之五左右目標。

歐美日等製造業PMI皆介於景氣榮枯分界點附近，未來推升力道強度如何？買氣是否能夠持續維繫？將影響台灣製造業出口表現，也是未來觀察重點。