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風電3-1國產化不鬆綁

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
離岸風電示意圖。 聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。 聯合報系資料照片

經濟部產發署昨（3）日發出新聞稿說明，3-1期因已簽行政契約，國產化政策不變；但針對3-2期，若有涉及不可歸責開發商的事由，開發商可提出產業關聯方案變更之申請，經濟部將朝「通案原則、個案審查」方式處理。

經濟部產業發展署表示，有關3-2期「通案原則、個案審查」不可歸責事由有三種樣態，一是國內產製之品質經輔導改善仍無法達標者；二是國內產製之數量或交貨期無法配合併網期程者；三是國內產製產品之交貨條件（包括採購價格在內）不合理者。

經濟部長郭智輝9月23日大動作約見離岸風電3-1期、3-2期開發商，釋出只要如期併網，國產化有望大鬆綁的訊息、並將不可歸責事由明確化；此舉，一度引發沃旭及哥本哈根基礎建設基金（CIP）大反彈。

3-2期開發商可依程序提出申請變更國產化。產發署昨一併公布產業關聯方案申請變更之審查要件及程序。

針對3-2期，經濟部表示，已進行公開招標，選商規則及產業關聯政策不變，但若有涉及不可歸責開發商的事由，開發商可提出產業關聯方案變更之申請，經濟部將朝「通案原則、個案審查」方式辦理，在符合如期併網的必要前提下，訂定更明確的不可歸責認定樣態，加速產業關聯方案的變更審查。

針對3-3期，經濟部表示，國產化將朝開放的大方向考量。透過國內練兵經驗，輔導國內供應鏈提升能力，以國內產業在產能、品質與價格面向上，具備國際競爭力為目標。

經濟部 離岸風電

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