聽新聞
0:00 / 0:00

山陀兒登陸 13萬戶未復電 台電搶修

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
全台停電戶達逾35萬戶，台電派員搶修。 聯合報系資料照
全台停電戶達逾35萬戶，台電派員搶修。 聯合報系資料照

山陀兒颱風昨（3）日中午於高雄市小港區登陸，造成全台停電戶達逾35萬戶，台電派員搶修，截至昨晚9時，已修復21.9萬戶，仍逾13.1萬戶未復電。台電將視後續風雨情形，持續搶修。

目前未復電的13.1萬戶，包括高雄市65,741戶、屏東縣63,402戶、雲林縣1,347戶、台中市875戶、嘉義縣79戶、台東縣61戶、台北市57戶、新北市39戶。

台電表示，考量颱風對南部地區影響較大，強風豪雨持續造成停電災情，台電已從受災較輕微地區調派84人馳援高雄及屏東地區，以期縮短復電時間。

針對外傳興達電廠輸電線路出現狀況造成林園工業區用戶停電，台電表示，電廠輸電線路正常、供電穩定，颱風登陸當下瞬間強風豪雨造成當地69kV輸電線路斷線為停電主因，台電將視風雨狀況盡速搶修。

台電表示，強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，台電將在確保安全前提下全力搶修，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台東、北南、北市及北西等7個區處共16班84人支援高雄、鳳山及屏東等災情較嚴重地區。

台電指出，有鑑於去年小犬颱風過境，彰雲嘉沿海地區因強風無雨，引起嚴重鹽塵害，釀成停電事故，台電此次加強防範，於颱風登陸前事先完成礙子清洗工作。

此外，針對部分山區發生邊坡土石流、道路坍方等狀況，影響台電復電工作，台電持續待命作好準備，一旦道路搶通將立即趕赴山區搶修。

停電 台電 颱風

延伸閱讀

屏東安泰醫院配電室火災 台電：供電正常

颱風山陀兒襲台 苗栗縣零星停電980戶陸續修復

台電黑夜風雨搶修中…山陀兒颱風登陸 全台現14萬戶停電

悲慘！颱風肆虐高雄已逾15萬戶停電 20萬戶停水至明天凌晨

相關新聞

高雄石化區跳電 近十家停擺 上下游估每天損失數億元

颱風山陀兒來襲，台電供電出現不穩情況，引發高雄林園、大社兩大石化工業區昨（3）日相繼發生跳電事故，導致東聯、台聚等近十家...

太陽能內需不振 大廠示警 能源轉型路布滿荊棘

國內工業電價甫調漲，國人擔心供電問題之際，本土兩大老牌太陽能重量級業者茂迪、元晶昨（3）日示警，今年台灣最被市場看好能緩...

亮第5綠燈 製造業8月景氣持平

台經院昨日發布八月製造業景氣燈號，由於各國製造業採購經理人指數（PMI）仍在衰退區間，顯示全球製造業前景尚未明顯回溫，但...

風電3-1國產化不鬆綁

經濟部產發署昨（3）日發出新聞稿說明，3-1期因已簽行政契約，國產化政策不變；但針對3-2期，若有涉及不可歸責開發商的事...

數發部斥資5億 優化AI算力

AI浪潮來襲，賴總統喊出打造台灣成為AI智慧科技島，數位發展部在2025年度的預算中列舉33項計畫，將投入42.6億元推...

太陽能業者轉戰海外 積極突圍

國內太陽能內需市場今年恐大幅衰退三成，元晶、茂迪積極突圍，將戰場轉至海外，目前初步鎖定美國、日本、歐洲等地，預料明年外銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。