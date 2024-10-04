高雄石化區跳電 近十家停擺 上下游估每天損失數億元

颱風山陀兒來襲，台電供電出現不穩情況，引發高雄林園、大社兩大石化工業區昨（3）日相繼發生跳電事故，導致東聯（1710）、台聚等近十家石化廠停擺；導致中油年產72萬公噸乙烯的新三輕也因下游進料大減，被迫停爐。

業內人士預計，這次停爐恐怕要等二、三天後，才能逐步恢復正常運轉；初估石化廠上下游每一天的營業損失恐達數億元。

高雄兩大石化工業區停產概況 圖／經濟日報提供

中油表示，在中度颱風山陀兒進逼下，高雄林園石化工業區昨日上午11時許發生一條特高壓供電迴路跳電、壓降意外。

經了解，可能是興達火力發電廠的輸電系統出狀況，造成供電不穩。

林園工業區內被波及的石化廠包括有乙二醇（EG）廠東聯、聚苯乙烯（PS）和ABS廠台達化、聚乙烯（PE）廠亞聚、氯乙烯（VCM）廠華夏子公司台氯、甲基第丁基醚 (MTBE)廠台灣石化合成，以及苯乙烯（SM）廠台苯等廠家。

其中，台苯因配備有另一條迴路可使用，加上本身也有汽電共生設備，正逐步恢復運作中，其他業者目前則處於停產狀態。

另外，昨日下午2時許，南台灣另一個石化專區-大社石化工業區也傳出供電系統跳電事故，進一步導致聚乙烯（PE）廠台聚、丙烯腈（AN）廠中石化、聚丙烯（PP）廠李長榮、醋酸乙烯（VAM）廠大連，以及SM、PS和ABS廠國喬。除國喬目前處於生產線歲修狀態外，其他業者的生產線同樣因此均被迫停工。

中油石化事業部面對高雄兩大石化重鎮內的近十家下游客戶進料大減，為避免石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯的儲槽爆倉，年產72萬公噸乙烯的新三輕於昨晚間5時展開停爐作業，僅維持年產35萬公噸乙烯的四輕正常運轉。

據了解，兩大工業區現行停產的石化廠正等待颱風過境、風雨減緩後，啟動設備檢修，預計業者最快二、三天後可望相繼復工，中油方面也將視下游復產進度，重啟新三轉運作。

至於就跳電造成石化業損失，業者說，中油新三輕一天約有2,000噸乙烯、1,000噸丙烯和300多噸丁二烯產量，目前現貨行情各為每公噸840美元、850美元和1,550美元，換算一天營業損失約1億元，加計下游的衍生品產能，上下游每天營損恐達數億元。

此外，台塑集團雖未被跳電意外波及，但昨日傳出台塑仁武廠的氯乙烯生產線因高雄港運輸卡住，正面臨減產關卡，有待進一步觀察。