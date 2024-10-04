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數發部斥資5億 優化AI算力

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

AI浪潮來襲，賴總統喊出打造台灣成為AI智慧科技島，數位發展部在2025年度的預算中列舉33項計畫，將投入42.6億元推動產業數位轉型升級，特別是針對AI發展，規劃以5.17億元強化數位解決方案，包括優化AI算力、推動外部AI算力調度機制、加強數據平台國際連結、開發程式碼平台用等，降低產業採用AI技術的門檻。

數位產業署指出，今年在開發AI工具及一站式軟體系統上，近期提供企業資源，開發三項產業AI解決方案，到今年6月底止獲30家企業應用，促成廠商投資1.145億元及衍生產值1.7億元。

在產業發展上，數產署核定補助九家潛力團隊，投入AI技術產品／應用開發，引導AI技術落地商用，帶動AI創新應用新增導入逾30個國內外場域，新增衍生投資總額達1.2億元。

數產署表示，明年推動數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫，將投入5.17億元，重點任務是增建AI算力、推動外部AI算力調度機制、加強數據平台國際連結新增兩項、開發程式碼平台三項應用、拓增數位實證，要輔導100家資服業者採用。另維運數位服務採購平台及共契採購機制，優化政府採購環境與雲端服務品質，讓至少700家廠商上架。透過大量提供解決方案與輔導擴增產品，讓產業採用，降低利用AI技術門檻。

國科會近期擬定「晶片驅動臺灣產業創新—AI產業應用與普及發展計畫」，數產署表示，將透過跨部會合作加入規劃，重點是培養台灣系統整合（SI）與及資服業者開發軟硬整合與垂直領域應用的AI工具與軟體，並與公協會合作，深化推廣；也配合產業需求促成跨領域人才快速學成AI之應用方案，培育開發AI垂直領域應用工具人才，相關的軟體產品開發、人才培養，預計將投入4.89億元。

AI 軟體

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