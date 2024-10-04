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太陽能業者轉戰海外 積極突圍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

國內太陽能內需市場今年恐大幅衰退三成，元晶（6443）、茂迪積極突圍，將戰場轉至海外，目前初步鎖定美國、日本、歐洲等地，預料明年外銷比重有望大幅提升，甚至超越內銷。這是台灣太陽能業者2018年起以內銷為主軸以來，再次轉向海外市場。

元晶資深副總廖偉然昨（3）日指出，美國政府正積極推動太陽能製造本土化，但在電池方面因補助金額較少，且資本支出較高，因此當地業者見廠意願較低，形成電池與模組之間出現缺口，元晶目前已感受到來自美國的訂單需求，有望藉此切入當地市場。

元晶 太陽能 美國

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