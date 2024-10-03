經濟部鬆綁3-2期離岸風電國產化政策 不可抗力有三樣態

經濟部鬆綁風電國產化有進展，經濟部表示，離岸風電第三期區塊開發的產業關聯政策方向，基於台歐盟諮商的協議方向，及國內風場如期建置前提，分不同時期的規則進行，針對目前已完成公開招標、尚未簽約的3-2期（R3.2），訂定明確的不可歸責認定樣態，包括國產製品品質無法達標、無法如期交貨，以及價格等交貨條件不合理。

由於有開發商向WTO提出我國離岸風電的產業關聯性（國產化）政策，違反WTO規範，WTO也質疑風電國產化違反相關規定，經濟部日前組團赴歐盟諮商。

經濟部表示，為求能達成2030年時，台灣製造產品出口時的綠電比例可達40%的政策目標，勢必要強化綠電供應，其中離岸風場如期併網更重要。因此針對離岸風電第三期區塊開發的產業關聯政策方向，經濟部基於台歐盟諮商的協議方向，以及國內風場如期建置的前提下，依不同時期有不同處理方案。

R3.1 階段本來就不是台歐盟諮商範疇，R3.1各開發商已與經濟部簽署行政契約，經濟部依法行政，相關政策並未改變，產業關聯政策應依行政契約規定繼續執行，若有不可抗力、不可歸責的樣態，業者可循原有機制主張其權益。

目前進行中的R3.2 階段，已公開招標，選商規則及產業關聯政策不變，但若有涉及不可歸責開發商的事由，開發商可申請產業關聯方案變更，經濟部將朝「通案原則、個案審查」方式辦理，在符合如期併網的必要前提下，訂定更明確的不可歸責認定樣態，加速產業關聯方案的變更審查。

經濟部說明不可歸責事由樣態：一，國內產製產品的品質經輔導改善仍無法達標；二，國內產製產品數量或交貨期無法配合選商結果公告的併網期程；三，國內產製產品的交貨條件（包括採購價格在內）不合理。

至於R3.3 未來階段的產業關聯政策，經濟部表示，將朝開放的大方向考量，透過國內練兵經驗，輔導國內供應鏈提升能力，以國內產業在產能、品質與價格面向上，具備國際競爭力為目標。