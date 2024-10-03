經部：離岸風電3-1期依法行政、3-2期國產化鬆綁須符合三樣態

經濟部產業發展署3日公布離岸風電區塊開發3-2期國產化「不可歸責」三樣態，包括：國內產製品質經輔導改善仍無法達標者、國內產製數量或交貨期無法配合併網期程者、以及國內產製產品之交貨條件（包括採購價格在內）不合理者。只要是上述三種樣態，為拚如期併網，得標開發商可申請、經審查通過後，免適用相關國產化規定。

經濟部長郭智輝9月23日大動作約見離岸風電3-1期、3-2期開發商，釋出只要如期併網，國產化有望大鬆綁的訊息、並將不可歸責事由明確化；此舉，一度引發沃旭及哥本哈根基礎建設基金（CIP）大反彈。

經濟部產發署3日晚間發出新聞稿說明，3-1期因已簽行政契約，國產化政策不變；但針對3-2期，若有涉及不可歸責開發商的事由，開發商可提出產業關聯方案變更之申請，經濟部將朝「通案原則、個案審查」方式處理。

產發署表示，有關3.2「通案原則、個案審查」不可歸責事由有三種樣態，一是國內產製之品質經輔導改善仍無法達標者；二是國內產製之數量或交貨期無法配合併網期程者；三是國內產製產品之交貨條件（包括採購價格在內）不合理者。3-2期開發商可以依程序提出申請變更國產化。產發署2日也一併公布產業關聯方案申請變更之審查要件及程序。

經濟部表示，為達成2030年台灣製造產品出口的綠電比例可達40%的政策目標，離岸風場如期併網更顯重要。針對離岸風電區塊開發的國產化政策方向，經濟部基於台歐盟諮商的協議方向，以及國內風場如期建置的前提下，就不同時期的規則採行不同作法。

針對3-1期，經濟部表示，就3-1期並非台歐盟諮商範疇，且各開發商已與經濟部簽署行政契約，經濟部依法行政，相關政策並未改變，產業關聯政策應依行政契約規定繼續執行，若有不可抗力、不可歸責的樣態，業者可循原有機制主張其權益。

針對3-2期，經濟部表示，已進行公開招標，選商規則及產業關聯政策不變，但若有涉及不可歸責開發商的事由，開發商可提出產業關聯方案變更之申請，經濟部將朝「通案原則、個案審查」方式辦理，在符合如期併網的必要前提下，訂定更明確的不可歸責認定樣態，加速產業關聯方案的變更審查。

針對3-3期，經濟部表示，國產化將朝開放的大方向考量。透過國內練兵經驗，輔導國內供應鏈提升能力，以國內產業在產能、品質與價格面向上，具備國際競爭力為目標。