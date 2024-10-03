風電國產化鬆綁 開發商：不解套恐面臨雙輸局面

離岸風電開發遭遇逆風，經濟部長郭智輝日前釋出國產化鬆綁訊息，有歐系開發商質疑政策反覆，但有業者認為，3-1期專案確實面臨諸多挑戰，認同朝放寬方向處理，否則現在若不解套，恐面臨專案徹底停擺、供應鏈沒單的雙輸局面。

俄烏戰爭意外點燃通膨效應，風場建置成本應聲大漲，台灣又因背負國產化政策，開發成本進一步墊高。近期歐盟主張風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，台歐雙方首場諮商會已在9月13日落幕，經濟部強調，未來朝達成和解方向邁進。

郭智輝日前約見離岸風電3-1期、3-2期開發商也明確表態，只要風場能如期併網，國產化將予以鬆綁。

目前放寬具體態樣尚未出爐，兩大歐系離岸風電開發商沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）表達疑問，經濟部朝令夕改、政策反覆，恐違反信賴保護原則。

但有不具名開發商認為，「部長（郭智輝）沒有要改變規則，只是在不可歸責、不可抗力標準做更多釐清」；先前政府「講得太模糊」不利融資，現在雖尚不清楚放寬細節，但樂見放寬方向。因有助於下修風場開發成本，包含一旦可認定為不可抗力因素，改進口亦可免於受罰。

本土開發商風睿能源表示，理解台灣出口產業迫切需要綠電，也理解政府2030年必須如期達標的重要性，因此認同政府優先推動再生能源政策發展方向，相信3-1和3-2期的法規架構乃至於行政契約條文，將維持不變，且將持續遵守相關政府規範。

不過，風睿能源坦言，離岸風電3-1期所有專案確實面臨諸多挑戰，須各方協力合作才能如期開發。

產業人士分析，郭智輝的鬆綁表態不只幫助開發商，彈性作法也有助於供應商降低成本，例如風機系統商下游設備關鍵零件改為進口相對便宜。

台灣離岸風電正面臨逆風，產業人士強調，現在當務之急是增添彈性，讓3-1期風場得以完成，如此3-2期案子才有機會往前推進；現在若不解套，不僅專案恐停擺，對供應鏈也非好事，「因為會連訂單都沒有」，回歸市場機制也才能真正汰弱留強，最終留下具競爭力的供應鏈打國際盃。