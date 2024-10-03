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颱風山陀兒風雨強勁 水利署：12座水庫放水調節

中央社／ 台北3日電
翡翠水庫。圖／翡管局提供
翡翠水庫。圖／翡管局提供

颱風山陀兒登陸，南台灣風雨強勁，水利署持續發布水庫放流警戒，目前包含翡翠水庫、曾文水庫、牡丹水庫等12座水庫放水中；另屏東縣、基隆市、高雄市多地處於一級淹水警戒，水利署請民眾特別注意。

氣象署表示，颱風山陀兒今天中午登陸後，高屏正面臨風強雨驟；隨著颱風逐漸北上、強度雖然會減弱，南部地區降雨漸緩，但北部地區今晚至明天仍有顯著降雨。

根據水利署防災資訊服務網，目前放水中的水庫包含翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、集集攔河堰、武界壩、白河水庫、德元埤水庫、曾文水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等12座。

水利署表示，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。

颱風造成部分地區豪雨不斷，屏東縣、基隆市、高雄市多地處於一級淹水警戒，水利署提醒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。此外，水利署也針對高屏溪攔河堰發布濁度警戒。

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