警戒山陀兒5天 郭智輝慰勉經濟部災害應變中心執勤同仁

山陀兒颱風盤桓台灣多日，各地颱風假已放2、3天不等，經濟部災害應變中心自海警發布後迄今已開設5日，經濟部長郭智輝3日前往經濟部災害緊急應變小組聽取水利署、國營司、能源署、園管局、台電、台水及中油公司應變執勤報告。

郭智輝上午到應變中心後先慰勉同仁，自山陀兒颱風發布警報以來已經值勤5天，颱風將登陸，要密切監控因應，並快速復原降低災害帶來的影響，對於醫院、長照機構及需24小時持續運作的重要產業，特別要提高警覺穩定水電供應，人員於高風險環境搶救過程要注意風險控制，以安全為第一優先。

山陀兒颱風3日中午自高雄登陸，登陸後偏北移動，氣象署預估4日仍為颱風等級，下半天至5日清晨，才會轉為熱帶性低氣壓，並提醒北部及東北部要留意大雨。

郭部長強調，山陀兒颱風速度緩慢將由南往北掃過台灣西部地區，颱風登陸後西岸沿海風力將增強，外圍環流伴隨東北季風，要持續關注，部長督促屏東縣枋寮鄉下寮海堤搶險工作，水利署趕工於今日9時完成避免災情擴大之封堵搶險工作。

同時，澎湖海底管線受損影響鳥嶼供水，郭智輝請台水公司啟動備援應變，並於颱風後儘速復原；各水庫隨時注意最新氣象預報，機動評估放水操作策略，掌握原水濁度，適時啟動備援機制，以穩定供水；風電案場設施及電杆受損情形應掌握、隨時回報，並進行復原，最後提醒災情查報與救災搶險人員，於作業時務必注意自身安全。

水利署呼籲颱風期間避免前往山區活動或海邊觀浪，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。