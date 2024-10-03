快訊

氣象署最新預測出爐！山陀兒颱風持續減弱 全台剩「3縣市」達停班課標準

山陀兒狂風吹破窗戶！高雄2偵查佐玻璃噴滿身 血濺辦公室

聽新聞
0:00 / 0:00

警戒山陀兒5天 郭智輝慰勉經濟部災害應變中心執勤同仁

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝視導山陀兒颱風應變中心。圖／經濟部提供
經濟部長郭智輝視導山陀兒颱風應變中心。圖／經濟部提供

山陀兒颱風盤桓台灣多日，各地颱風假已放2、3天不等，經濟部災害應變中心自海警發布後迄今已開設5日，經濟部長郭智輝3日前往經濟部災害緊急應變小組聽取水利署、國營司、能源署、園管局、台電、台水及中油公司應變執勤報告。

郭智輝上午到應變中心後先慰勉同仁，自山陀兒颱風發布警報以來已經值勤5天，颱風將登陸，要密切監控因應，並快速復原降低災害帶來的影響，對於醫院、長照機構及需24小時持續運作的重要產業，特別要提高警覺穩定水電供應，人員於高風險環境搶救過程要注意風險控制，以安全為第一優先。

山陀兒颱風3日中午自高雄登陸，登陸後偏北移動，氣象署預估4日仍為颱風等級，下半天至5日清晨，才會轉為熱帶性低氣壓，並提醒北部及東北部要留意大雨。

郭部長強調，山陀兒颱風速度緩慢將由南往北掃過台灣西部地區，颱風登陸後西岸沿海風力將增強，外圍環流伴隨東北季風，要持續關注，部長督促屏東縣枋寮鄉下寮海堤搶險工作，水利署趕工於今日9時完成避免災情擴大之封堵搶險工作。

同時，澎湖海底管線受損影響鳥嶼供水，郭智輝請台水公司啟動備援應變，並於颱風後儘速復原；各水庫隨時注意最新氣象預報，機動評估放水操作策略，掌握原水濁度，適時啟動備援機制，以穩定供水；風電案場設施及電杆受損情形應掌握、隨時回報，並進行復原，最後提醒災情查報與救災搶險人員，於作業時務必注意自身安全。

水利署呼籲颱風期間避免前往山區活動或海邊觀浪，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

水利署 經濟部 颱風假

延伸閱讀

經長視導災害緊急應變小組 指示穩定水電供應

郭智輝：96%總體電戶沒漲電價 對CPI影響非常微弱

工業電價衝擊民生？郭智輝：很多都凍 應不影響GDP、CPI

韓國瑜對首長缺席撂重話 卓內閣「罰寫一百遍」也不甩

相關新聞

10月7日最後碳費審議登場 專家籲：起徵不應低於500元

環境部今年8月底正式公告碳費相關的3項子法，起徵費率預計將在10月7日最後一場費率審議會出爐。中研院研究員經濟學研究所助...

以伊衝突恐衝擊原油運輸 中油：自中東進口已低於5成

中東局勢升溫帶動國際油價上漲，中油表示，為因應地緣政治風險，近年自中東進口原油比例已低於5成，目前也未採購伊朗油品。專家...

颱風山陀兒風雨強勁 水利署：12座水庫放水調節

颱風山陀兒登陸，南台灣風雨強勁，水利署持續發布水庫放流警戒，目前包含翡翠水庫、曾文水庫、牡丹水庫等12座水庫放水中；另屏...

警戒山陀兒5天 郭智輝慰勉經濟部災害應變中心執勤同仁

山陀兒颱風盤桓台灣多日，各地颱風假已放2、3天不等，經濟部災害應變中心自海警發布後迄今已開設5日，經濟部長郭智輝3日前往...

台糖：砂糖平準基金是蔗農保價收購法源 不宜裁撤

針對審計部報告指出砂糖平準基金喪失設置平準功能，台糖表示，雖然台灣目前已無出口砂糖，且進口全面自由化，但砂糖平準基金條例...

經長視導災害緊急應變小組 指示穩定水電供應

颱風山陀兒來襲，經濟部長郭智輝今天視導經濟部災害緊急應變小組。郭智輝表示，颱風登陸後西岸沿海風力將增強，要持續關注外圍環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。