經長視導災害緊急應變小組 指示穩定水電供應

颱風山陀兒來襲，經濟部長郭智輝今天視導經濟部災害緊急應變小組。郭智輝表示，颱風登陸後西岸沿海風力將增強，要持續關注外圍環流伴隨東北季風，並且維持重大設施安全維護及穩定水電供應。

經濟部水利署發布新聞稿指出，郭智輝上午在水利署長賴建信陪同下，視導經濟部災害緊急應變小組，聽取水利署、國營司、能源署、園管局、台電、台水及中油公司應變執勤報告。

郭智輝慰勉自山陀兒颱風發布警報後已經值勤5天的人員，強調在颱風登陸後，要密切監控因應，並快速復原降低災害帶來的影響，對於醫院、長照機構及需24小時持續運作的重要產業，特別要提高警覺穩定水電供應，人員於高風險環境搶救過程也要注意風險控制，以安全為第一優先。

郭智輝強調，山陀兒颱風速度緩慢，將由南往北掃過台灣西部地區，颱風登陸後西岸沿海風力將增強，必須持續關注外圍環流伴隨東北季風，並督促屏東縣枋寮鄉下寮海堤搶險工作，水利署趕工於今天完成，避免災情擴大封堵搶險工作。

此外，澎湖海底管線受損影響鳥嶼供水，郭智輝表示，台水公司啟動備援應變，並於颱風後儘速復原；各水庫隨時注意最新氣象預報，機動評估放水操作策略，掌握原水濁度，適時啟動備援機制，以穩定供水。

同時，郭智輝表示，須掌握風電案場設施及電杆受損情形隨時回報，並進行復原，他提醒災情查報與救災搶險人員，於作業時務必注意自身安全。