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經濟部：美國啟動降息循環有助活絡全球經貿 助我第4季接單及生產

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
進出口示意圖。 聯合報系資料照
進出口示意圖。 聯合報系資料照

根據經濟部發布當前經濟情勢概況指出，隨美國降息循環正式啟動，將有助活絡全球經貿動能，惟各國通膨壓力尚未完全消除，美中角力與地緣政治風險等不確定因素仍存，恐增添全球經濟前景變數。

根據國際預測機構S&P Global於9月17日預測今年全球經濟成長率為2.7%，與上月預估持平。

在國內經濟方面，經濟部表示，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上國際品牌消費性電子新品備貨效應，帶動我國8月外銷訂單、製造業生產指數分別年增9.1%及14.1%。

民間消費方面，8月零售業營業額年增1.1%，主因部分百貨周年慶預購提前展開，中元節等節慶商機挹注，加以業者結合奧運話題積極促銷所致；8月餐飲業營業額年增1.8%，主因受惠父親節、情人節之節慶聚餐及業者配合體壇賽事商機推出期間限定餐點及優惠活動所致。

展望未來，經濟部表示，雖全球經濟前景仍受地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續入熱絡，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，均有助維繫外銷及國內生產動能。

至於內需，經濟部並指出，零售業逢9月中秋節送禮及烤肉商機、百貨公司周年慶檔期開跑，預估營收年增率續呈增勢；餐飲業因暑假結束，聚會用餐頻率降溫，預期營業額將較上月減少，但與上年同月相比，受惠業者展店及新品牌挹注，年增率可望續呈正成長。

消費 經濟部 餐飲業

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