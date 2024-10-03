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以伊衝突恐衝擊原油運輸 中油：自中東進口已低於5成

中央社／ 台北3日電
中東局勢升溫帶動國際油價上漲，中油表示，近年自中東進口原油比例已低於5成。圖／本報資料照片
中東局勢升溫帶動國際油價上漲，中油表示，近年自中東進口原油比例已低於5成。圖／本報資料照片

中東局勢升溫帶動國際油價上漲，中油表示，為因應地緣政治風險，近年自中東進口原油比例已低於5成，目前也未採購伊朗油品。專家則憂心，台灣能源高達9成以上依賴進口，國際油價上漲，勢必推升進口原油價格，中油和台電營運可能受影響。

中東緊張局勢升溫，伊朗1日對以色列發射逾180枚彈道飛彈後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）誓言，要使伊朗為此次攻擊付出代價。國際油價2日應聲上揚，但由於美國原油庫存增加，市場供應充足，油價漲幅收斂。

有關中東衝突升溫對台灣能源供應影響，中油發言人林珂如表示，中東情勢升溫難免會造成油價短期波動，但長期而言還是要回歸油市的供需面，目前觀察伊朗對以色列的攻擊似乎並未造成重大傷害，尚須觀察雙方領導階層下一步動作。

不過，為因應中東地緣政治風險，林珂如說，中油近年來努力降低由波斯灣各國進口原油的比例，朝向多元採購發展，包含美洲、歐洲、非洲、澳洲等地區，目前自中東進口原油比例已低於5成。此外，也以期約搭配現貨的策略，保留採購彈性。

林珂如分析，美國2日公布上週商業原油庫存增加390萬桶，為3週來首見，也抑抵國際原油的現貨價格漲幅，布蘭特（Brent）原油期貨上漲0.5%，以每桶73.90美元收盤；西德州中質原油（WTI）期貨價格僅上漲0.4%，收盤價為每桶70.10美元。

中油表示，目前並未採購伊朗油品，若以伊戰事擴大影響伊朗原油生產，不會對中油的原油供應造成影響。近期伊朗與沙烏地阿拉伯長久的教派衝突已和緩，伊朗若封鎖荷姆茲海峽，將與整個中東產油國為敵，估應不會採取使區域局勢和經濟惡化的手段。

中央大學經濟系教授吳大任表示，中東國家仍是世界的產油大國，短期國際油價可能會有上漲狀況，對台灣經濟帶來非常不利影響，尤其目前台灣能源高達9成以上依賴進口，雖然來源不同，但國際油價上漲也會帶動美國等地油價上漲，進一步推升進口的原油價格，影響中油、台電營運。

吳大任進一步指出，俄烏戰爭後造成國際能源價格大漲，因此政府宣布凍漲油電價格，2022年台電凍漲電價以避免通膨加劇，但2023年後至今電價已連漲4次，未來油電的能源價格也有可能再上升。

至於中東戰事是否使通膨現象再度復燃，吳大任表示，中東衝突除影響油價，也會影響貨運價格，尤其貨船經過中東地區，為避免受戰事波及，貨船也會繞路，增加國際貿易成本。

中東 伊朗 國際油價

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