學者籲碳費500元起徵 可最大化抵CBAM衝擊

環境部將於7日進行第6次碳費費率審議，預期將正式定案碳費費率。學者建議，一般費率若訂在每噸新台幣500至600元，可最大化抵消歐盟碳邊境調整機制（CBAM）對台灣的衝擊。

環境部預計將於7日召開第6次碳費費率審議會。由於第5次審議會已經討論一般費率區間，預期第6次將會是最後1次審議，將正式定案碳費費率及優惠費率。

台灣科技媒體中心今天舉辦「碳費未來規劃的科學建議」線上記者會，邀請中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基、中央研究院經濟學研究所助研究員楊宗翰，分享對碳費後續規劃的建議，包含碳費收入的合理使用，以及歐盟CBAM對台灣整體經濟與減碳目標的重要性。

蕭代基認為，碳費制度用紅蘿蔔（優惠）的誘因，而不願意用棍棒（處罰）的方式強制要求，單靠經濟誘因是沒辦法達到嚴格的淨零目標。

環境部長彭啓明曾表示，碳費制度上路後，後續將規畫轉為總量管制及碳交易制度。

蕭代基認為，現在的碳費制度是只針對部分對象課徵，但要總量管制應含蓋大部分的排放源；認為以碳稅制度（全面收稅）會比碳費（部分課徵）更能轉接到總量管制及碳交易制度。

楊宗翰指出，他依據經濟模型估算，一般費率若訂在每噸500至600元，可最大化抵消CBAM對台灣的衝擊；他解釋，因為台灣不是所有產品都會輸入歐盟，主要只有鋼鐵、水泥，所以就算提高與歐盟同費率，也並不會極小化對台灣的衝擊。

楊宗翰認為，現階段最大的問題是碳費政策目標不明確，到底是為了減碳、還是減少CBAM衝擊並不清楚。

他進一步說明，目前僅針對碳排大戶課徵碳費，可能導致資源轉移到排碳密集度更高的小型廠商，反而會造成國內的碳洩漏；是否能達到實質減碳還需要更仔細研究評估。

楊宗翰也同意應該以「齊頭式收費」會相對有效率，現行的碳費制度有點疊床架屋；由於碳費不只是環境政策，也是另一種形式的貿易政策，因此碳費決策要考量國際貿易與供應鏈影響，不只是CBAM、還有包含與其他國家的談判成本，目前資訊看來這方面的規畫仍顯不足。