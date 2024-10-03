快訊

山陀兒「check in」？強風襲擊高雄五星飯店畫面曝 員工肉身擋門險象環生

山陀兒完全上陸、颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門

學者籲碳費500元起徵 可最大化抵CBAM衝擊

中央社／ 台北3日電

環境部將於7日進行第6次碳費費率審議，預期將正式定案碳費費率。學者建議，一般費率若訂在每噸新台幣500至600元，可最大化抵消歐盟碳邊境調整機制（CBAM）對台灣的衝擊。

環境部預計將於7日召開第6次碳費費率審議會。由於第5次審議會已經討論一般費率區間，預期第6次將會是最後1次審議，將正式定案碳費費率及優惠費率。

台灣科技媒體中心今天舉辦「碳費未來規劃的科學建議」線上記者會，邀請中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基、中央研究院經濟學研究所助研究員楊宗翰，分享對碳費後續規劃的建議，包含碳費收入的合理使用，以及歐盟CBAM對台灣整體經濟與減碳目標的重要性。

蕭代基認為，碳費制度用紅蘿蔔（優惠）的誘因，而不願意用棍棒（處罰）的方式強制要求，單靠經濟誘因是沒辦法達到嚴格的淨零目標。

環境部長彭啓明曾表示，碳費制度上路後，後續將規畫轉為總量管制及碳交易制度。

蕭代基認為，現在的碳費制度是只針對部分對象課徵，但要總量管制應含蓋大部分的排放源；認為以碳稅制度（全面收稅）會比碳費（部分課徵）更能轉接到總量管制及碳交易制度。

楊宗翰指出，他依據經濟模型估算，一般費率若訂在每噸500至600元，可最大化抵消CBAM對台灣的衝擊；他解釋，因為台灣不是所有產品都會輸入歐盟，主要只有鋼鐵、水泥，所以就算提高與歐盟同費率，也並不會極小化對台灣的衝擊。

楊宗翰認為，現階段最大的問題是碳費政策目標不明確，到底是為了減碳、還是減少CBAM衝擊並不清楚。

他進一步說明，目前僅針對碳排大戶課徵碳費，可能導致資源轉移到排碳密集度更高的小型廠商，反而會造成國內的碳洩漏；是否能達到實質減碳還需要更仔細研究評估。

楊宗翰也同意應該以「齊頭式收費」會相對有效率，現行的碳費制度有點疊床架屋；由於碳費不只是環境政策，也是另一種形式的貿易政策，因此碳費決策要考量國際貿易與供應鏈影響，不只是CBAM、還有包含與其他國家的談判成本，目前資訊看來這方面的規畫仍顯不足。

歐盟 碳費

延伸閱讀

路透：法、希、義、波蘭4國將投贊成票 歐盟料通過對中電動車加稅

10月7日最後碳費審議登場 專家籲：起徵不應低於500元

歐盟延後1年實施「反砍伐森林產品規則」

路透：歐盟4國將投贊成票 足以通過對中國電動車加徵45%關稅

相關新聞

10月7日最後碳費審議登場 專家籲：起徵不應低於500元

環境部今年8月底正式公告碳費相關的3項子法，起徵費率預計將在10月7日最後一場費率審議會出爐。中研院研究員經濟學研究所助...

以伊衝突恐衝擊原油運輸 中油：自中東進口已低於5成

中東局勢升溫帶動國際油價上漲，中油表示，為因應地緣政治風險，近年自中東進口原油比例已低於5成，目前也未採購伊朗油品。專家...

白話財經EP144｜央行打炒房，到底打到誰？

中央銀行在9月19日理監事會議之後，宣布了第七波打房政策，共4項新措施，這次的第七波打房措施力道，也被外界稱為史上最強的一次 。那麼央行此次採取的措施，是否真能有效降溫房市，使房價降低呢？在這波管制措施裡，有哪些購屋族可能被無辜錯殺？有沒有任何補救的方式？銀行又怎麼來配合最新的管制措施呢？

中央要再補貼台電2000億元 許宇甄：檢討能源政策再說

台電持續虧損，中央政府欲再補貼2000億元。國民黨立委許宇甄批，台電瀕臨破產就是民進黨錯誤的能源政策所致，藍營對撥補經費...

在陸台商面臨轉型挑戰 勤業眾信從不動產到股權給建議

隨著近年中國大陸經濟成長疲弱，許多投資中國大陸的台商企業都在思考著轉型與重新定位問題；勤業眾信中國稅負責人徐曉婷資深會計...

台經院8月製造業景氣燈號連五綠 美中降息牽動後續發展

台經院3日發布8月製造業景氣燈號，僅管全球製造業前景尚未明朗回溫，但我國受惠於國際品牌新品備貨需求增加，即將進入傳統銷售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。