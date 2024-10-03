中央要再補貼台電2000億元 許宇甄：檢討能源政策再說

台電持續虧損，中央政府欲再補貼2000億元。國民黨立委許宇甄批，台電瀕臨破產就是民進黨錯誤的能源政策所致，藍營對撥補經費有許多「意見」，為何政府的錯誤政策要由人民納稅錢、漲電價埋單？民進黨政府如不願檢討能源政策，便不該通過撥補經費。

許宇甄表示，台電2022年虧損2265億元，2023年虧損1990億元，兩年就虧損超過4200億元，台電指稱是因俄烏戰爭，導致國際燃料價格大漲。

許宇甄說提及，我國政府2023年對台電增資1500億元，額外撥補500億元，2024年再次對台電增資1000億元，給了台電3000億元，但台電累計虧損仍高達4300億元。除1年調漲2次電價救台電，政府要在2024年追加預算要補助台電1000億元，2025年還要再編列1000億元要補助台電，這筆2000億元撥補預算，尚待立法院審議通過，藍營對這筆撥補經費有許多意見。

許宇甄還提到，查閱台電預決算書可以發現，核能發電在2011至2014年間，每年發電400億度，每年發電費用約290億元，發電機組設備使用率高達90％，對全台用電起到極大作用。

許宇甄說，民進黨執政後，打壓核能，全力發展太陽光電、離岸風電。光這兩項綠能發電，台電便在2023年預估購電189.4億度，預算編列1047.6億元；2024年預估購電234.7億度，預算編列1286.2億元；2025年預估購電286.1億度，預算編列1546.8億元，三年預估花費3880億元，總購電度數710億度，同樣的發電度數用核能發電費用估算，只需650億元，落差3200億元。

許宇甄批，若不檢討錯誤的能源政策，2000億元的撥補經費便不該通過，不能讓民進黨透過「精心設計」的錯誤政策，透過台電當合法仲介，讓民進黨「拿人民錢養自己人」，每年花1000多億買不穩定的綠能，到底圖利了誰？哪些人收了回扣？檢調至今皆無積極查緝，行政院長卓榮泰還在9月中到台南七股參訪賴清德總統好朋友的太陽光電場，是想掩飾什麼？

許宇甄說，台電董事長曾文生證實北台灣缺電，正好說明錯誤的能源政策，不僅帶來高電價，還讓北台灣接連跳電，千萬人失活在缺電危機中。要解決北台灣缺電困境，得先打破民進黨「非核家園」神主牌，也要修正錯誤能源政策。

許宇甄最後表示，美國賓州三哩島核電廠宣布2028年將重啟，日本也陸續核准17座各電力公司重啟核能機組，唯獨民進黨政府在關閉核電廠，讓台灣陷入缺電危機，然後再大力推銷昂貴且機組運轉率只有核能25%的光電、風電，讓台灣每年多埋單1200億元。簡直像是餓死鬼投胎，只想吸乾人民的血。