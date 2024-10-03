快訊

IG新功能眾人嚇壞！聊天室截圖跳出「截圖示警」給對方 實測2動作必通知

基隆長庚醫院火警13樓冒濃煙 洗腎病人及家屬緊急疏散126人

山陀兒登陸高雄小港 明天還有颱風假？氣象署風雨預測曝

在陸台商面臨轉型挑戰 勤業眾信從不動產到股權給建議

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯日前舉辦勤業眾信中國稅務線上論壇，左起依序為勤業眾信稅務部會計師陳建霖、勤業眾信中國稅負責人徐曉婷資深會計師、勤業眾信稅務部會計師林志偉。勤業眾信提供
勤業眾信聯日前舉辦勤業眾信中國稅務線上論壇，左起依序為勤業眾信稅務部會計師陳建霖、勤業眾信中國稅負責人徐曉婷資深會計師、勤業眾信稅務部會計師林志偉。勤業眾信提供

隨著近年中國大陸經濟成長疲弱，許多投資中國大陸的台商企業都在思考著轉型與重新定位問題；勤業眾信中國稅負責人徐曉婷資深會計師分享，近期生效的中國大陸新修訂「中華人民共和國公司法」（新公司法）帶來的影響，並透過實際案例分析，建議台商在中國大陸的如何將資產或資金進行活化。

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「勤業眾信中國稅務線上論壇－台商資產活化藍皮書：中國大陸台商資金，應如何重新定位」，聚焦如何在中國大陸現今經濟環境與法令規範下，制定出適宜的策略與計畫。

德勤中國稅務及商業諮詢服務合夥人姚恒指出，新公司法修訂要點包括：完善資本金管理、完善設立退出制度、優化公司治理、加強股東保護、強化實控人責任以及完善法律責任等六個面向，而與台商企業息息相關的部分，則在於此次的修法，明訂出資實繳的期限以及未實繳資本的減資相關規定等。

隨著中國大陸勞動力成本上升、美中貿易戰、Covid-19疫情等因素影響，近年許多台商企業都選擇退出中國大陸市場，勤業眾信稅務部會計師林志偉表示，如果台商企業在中國大陸持有不動產的情況下，在退場時需特別留意是否會觸及明股實地的樣態，即穿透課徵土地增值稅的議題，從而需繳納巨額的處分稅負。

台商若要出售中國公司股權，林志偉則說，除應留意相關流程程序及稅務申報義務外，因為交易資金可能涉及跨境匯兌，是否需採用「共同監管帳戶」確保資金流的安全性，也是台商企業需留意的重點。

勤業眾信稅務部會計師陳建霖補充，家族財富傳承上，則建議首先聚焦於股權架構、家族治理兩大基石，在股權架構的規畫中，可考慮閉鎖型公司章程、信託架構等工具的運用，並審慎評估經營/所有權傳承風險、創辦人分配意願以及股東個人稅負風險等；而在家族治理上，則可運用近年來興起的家族辦公室制度，透過家族議會、家族董事會以及家族憲章等機制，維持家族股權架構的穩定與永續發展，確保台商企業成功實現家族財富治理，永續傳承後代子孫。

德勤中國稅務及商業諮詢服務合夥人姚恒。勤業眾信提供
德勤中國稅務及商業諮詢服務合夥人姚恒。勤業眾信提供

公司法 台商

延伸閱讀

盛弘醫藥敏盛智醫診所 10月起轉型為智慧健康管理中心

玉山金分享農業永續轉型

遠距醫療成國際趨勢 邱泰源盼推動轉型

獨／里長拉白布條抗議「不歡迎劉和然」石碇轉型實小爆愛恨糾葛

相關新聞

10月7日最後碳費審議登場 專家籲：起徵不應低於500元

環境部今年8月底正式公告碳費相關的3項子法，起徵費率預計將在10月7日最後一場費率審議會出爐。中研院研究員經濟學研究所助...

中高齡及高齡就業促進法修正條文 政院公告12月4日上路

為協助並推動中高齡者及高齡者延緩退休或再就業，立法院7月已三讀三讀修正通過中高齡者及高齡者就業促進法部分條文，進一步確保...

中央要再補貼台電2000億元 許宇甄：檢討能源政策再說

台電持續虧損，中央政府欲再補貼2000億元。國民黨立委許宇甄批，台電瀕臨破產就是民進黨錯誤的能源政策所致，藍營對撥補經費...

在陸台商面臨轉型挑戰 勤業眾信從不動產到股權給建議

隨著近年中國大陸經濟成長疲弱，許多投資中國大陸的台商企業都在思考著轉型與重新定位問題；勤業眾信中國稅負責人徐曉婷資深會計...

台經院8月製造業景氣燈號連五綠 美中降息牽動後續發展

台經院3日發布8月製造業景氣燈號，僅管全球製造業前景尚未明朗回溫，但我國受惠於國際品牌新品備貨需求增加，即將進入傳統銷售...

全球製造業需求疲弱 但受惠新品備貨增 台經院8月製造業景氣續亮綠燈

台經院今日發布8月製造業景氣燈號，由於各國製造業採購經理人指數（PMI）仍在衰退區間，顯示全球製造業前景尚未明顯回溫，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。