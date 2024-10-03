在陸台商面臨轉型挑戰 勤業眾信從不動產到股權給建議

隨著近年中國大陸經濟成長疲弱，許多投資中國大陸的台商企業都在思考著轉型與重新定位問題；勤業眾信中國稅負責人徐曉婷資深會計師分享，近期生效的中國大陸新修訂「中華人民共和國公司法」（新公司法）帶來的影響，並透過實際案例分析，建議台商在中國大陸的如何將資產或資金進行活化。

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「勤業眾信中國稅務線上論壇－台商資產活化藍皮書：中國大陸台商資金，應如何重新定位」，聚焦如何在中國大陸現今經濟環境與法令規範下，制定出適宜的策略與計畫。

德勤中國稅務及商業諮詢服務合夥人姚恒指出，新公司法修訂要點包括：完善資本金管理、完善設立退出制度、優化公司治理、加強股東保護、強化實控人責任以及完善法律責任等六個面向，而與台商企業息息相關的部分，則在於此次的修法，明訂出資實繳的期限以及未實繳資本的減資相關規定等。

隨著中國大陸勞動力成本上升、美中貿易戰、Covid-19疫情等因素影響，近年許多台商企業都選擇退出中國大陸市場，勤業眾信稅務部會計師林志偉表示，如果台商企業在中國大陸持有不動產的情況下，在退場時需特別留意是否會觸及明股實地的樣態，即穿透課徵土地增值稅的議題，從而需繳納巨額的處分稅負。

台商若要出售中國公司股權，林志偉則說，除應留意相關流程程序及稅務申報義務外，因為交易資金可能涉及跨境匯兌，是否需採用「共同監管帳戶」確保資金流的安全性，也是台商企業需留意的重點。