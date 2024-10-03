降息循環啟動！美元指數偏弱 第4季投資「這趨勢」後市看旺

展望未來，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，隨著通膨放緩、降息循環啟動，美聯準會料將持續校正回歸、下調政策利率，全球資金動能有望回升，加上企業獲利展望維持穩健的前提未變，台股仍具表現空間。降息啟動資金輪動各類題材的情況料將更為明顯，投資人不妨留意一些電子權值股之外的機會。

以產業分布的歸納結果來看，00944追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數目前電子類股仍占大宗但比重下降，而在非電子類股有望具備強勢高息股潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)將會是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。

美國9月Markit製造業PMI初值為47，連續三個月低於榮枯線50。近期公布成屋銷售報告亦低於市場預期，顯示高利率對經濟之降溫效果仍持續發酵，距離2024年底，美國聯準會(Fed)只剩兩次例會，市場預估仍有降息空間，Fed於9月例會降息兩碼，點陣圖顯示今年降息4碼，明後年各降息4碼，利率將呈現連續下降的趨勢，降息預期亦壓抑美元走勢，下半年以來美元指數(DXY)已從105.87下滑至100.63。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計，美元指數偏弱有利台股該年度表現。以加權指數為例，美元指數平盤或下挫時，例如2017、2019、2020、2023年DXY指數表現分別為-9.87%、0.22%、-6.69%、-2.11%，這段期間加權指數分別上漲19.52%、28.92%、27.12%、31.48%，平均年度漲幅為26.76%，表現亮眼。若觀察人氣匯聚的高股息題材，以臺灣高股息指數為例，這段期間平均表現為27.87%，表現與大盤伯仲之間。然而，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，上述期間平均表現則來到34.46%，向上潛力更勝大盤與一般高股息指數。

但漢遠指出，美國開始進入降息循環或美元偏弱時，全球熱錢又將再度從美元資產流出、轉向其他利基市場，例如與美國經濟連動大、但表現較為活潑的台股，降息循環開啟的此時，投資商聚焦高股息題材、同時挑選股價具備正向趨勢動能標的，例如野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，在美元偏弱的「資金行情」可望更受到資金青睞，因為同時採用動能與股利雙指標挑選的成分股，往往在股價具備「正向趨勢動能」；同時又擁基本面、配得出較高股利殖利率的質優公司，因此從過去統計來看，當美元偏弱時「動能高息股」平均表現更勝台股大盤與一般高息股，更有助降低持股波動度及風險。

最早ETF投資工具的初衷為了方便追蹤市場指數，並分散配置、減少受到單押個股的影響，只要選擇長期趨勢向上的市場或投資主題，短期的盤面起伏無須過度緊張，以期擁抱長期回升的好機會。野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)追蹤指數，即獨特採用綜合雙指標，也就是除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」，使其入選的成分股需同時符合正向趨勢動能與高息標準，在上漲時可望領先、在下跌時有機會相對抗跌，提供中長期投資人作為買入標的參考。