台經院8月製造業景氣燈號連五綠 美中降息牽動後續發展

台經院3日發布8月製造業景氣燈號，僅管全球製造業前景尚未明朗回溫，但我國受惠於國際品牌新品備貨需求增加，即將進入傳統銷售旺季，電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳產出口增溫，使得8月製造業景氣信號值為14.10分，較7月修正後的13.81分增加0.29分，連續第五個月呈現代表景氣持平的綠燈。

台經院表示，美、中兩大經濟體降息有助製造業復甦，但未來仍須觀察推升力道強度。

台經院指出，中國大陸央行繼美國宣布降息2碼之後也宣布下調存款準備金率及七天逆回購操作利率分別0.5及0.2個百分點，近期多數外商投資銀行預期今年中國大陸經濟成長能達到5%左右的目標，隨著全球兩大經濟體降息，企業資金成本壓力減輕，有助於製造業復甦，尤其近期歐、美、日等製造業PMI皆介於景氣榮枯分界點附近，未來推升力道強度如何？買氣是否能夠持續維繫？皆將影響我國製造業出口表現，這些都為未來觀察的重點。

台經院並進一步分析8月製造業景氣表現，就細部產業來看，在機械業方面，受惠於各國擴充半導體產能，帶動先進製程設備需求增加，出口年增率由負轉正，外銷訂單及生產指數仍呈現成長態勢，故8月該產業景氣燈號為連續第三個月出現代表揚升的黃紅燈。

在電子零組件業方面，受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁、消費電子新品備貨需求熱絡，出口年增率由負轉正，外銷訂單創歷年同月新高，生產指數亦維持成長，推升各項指標表現，使得8月該產業景氣燈號為連續第三個月出現代表揚升的黃紅燈。

台經院表示，觀察近期製造業相關經濟數據，其中電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳統產業出口增溫，基本金屬、石化及塑膠等製品雖受中國大陸生產過剩及終止ECFA關稅減讓影響，但來自東協、美國等接單增加，抵銷部分需求減少，個別傳統產業復甦力道雖有不同，但已較以往改善。