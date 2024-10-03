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中高齡及高齡就業促進法修正條文 政院公告12月4日上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院7月已三讀三讀修正通過中高齡者及高齡者就業促進法部分條文。圖為桃園北區銀髮就業服務據點。記者鄭國樑／攝影
立法院7月已三讀三讀修正通過中高齡者及高齡者就業促進法部分條文。圖為桃園北區銀髮就業服務據點。記者鄭國樑／攝影

為協助並推動中高齡者及高齡者延緩退休或再就業，立法院7月已三讀三讀修正通過中高齡者及高齡者就業促進法部分條文，進一步確保中高齡者及高齡者就業權益。對此，行政院近期公告，修正條文於12月4日施行。

根據修法前的中高齡者及高齡者就業促進法第7條，中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每三年訂定中高齡者及高齡者就業計畫。前項就業計畫，雖已訂定在施行細則之中。但為確保就業計畫讓勞雇雙方了解，審查會通過立委及勞動部建議，將施行細則中的就業計畫直接入法，上述計畫共計九項。

就業計畫包括，推動中高齡者職務再設計、職場友善、延緩退休及退休後再就業、獎勵雇主僱用失業中高齡者及高齡者、推動銀髮人才服務、推動中高齡者及高齡者部分時間工作模式等。

在考量現實狀況下，中高齡者及高齡者時間運用與生活規劃需求，當時在三讀條文中也增列1項「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」的就業計畫，即增加部分工時的就業條件選擇。

另外，雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者，得於其符合勞基法有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助。

此外，新規定中也將為協助中高齡者及高齡者就業，主管機關應提供職場指引手冊，並至少每二年更新一次。中央主管機關為配合國家產業發展需要，應會商中央目的事業主管機關，共同開發中高齡者及高齡者產業及就業機會。

中高齡 退休

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