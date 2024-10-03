全球製造業需求疲弱 但受惠新品備貨增 台經院8月製造業景氣續亮綠燈

台經院今日發布8月製造業景氣燈號，由於各國製造業採購經理人指數（PMI）仍在衰退區間，顯示全球製造業前景尚未明顯回溫，但我國受惠國際品牌新品備貨需求增加，即將進人傳統銷售旺季，出口創歷年單月新高，股市也小漲作收，因此8月製造業景氣信號值14.10分，較上月增加0.29分，亮出連續第五個代表景氣持平的綠燈。

隨著美中兩大經濟體降息，有助於製造業復甦，但仍須觀察推升力道。

台經院指出，歐洲製造業PMI較上月持平，美、日製造業PMI雖略有回升，但皆陷於衰退區間，加上中國大陸製造業PMI出現連續第五個月下滑，顯示全球製造業前景尚未明朗回溫。儘管全球製造業需求仍顯疲弱，加上國際原油價格走低，拖累需求面與售價面指標表現，然我國受惠於國際品牌新品備貨需求增加、即將進入傳統銷售旺季，以及7月底颱風造成出貨遞延效應等因素，不僅出口創歷年單月新高，製造業生產指數年增率創下2022年4月以來新高，推升原物料投入面指標表現。

股市上半月因全球股市憂心美國經濟表現而重挫，連帶地台股出現恐慌性賣壓，下半月美國經濟數據尚屬平穩，台股最後以小漲作收，因此8月製造業景氣信號值為14.10分，燈號續為綠燈。

觀察細部產業，機械業受惠於各國擴充半導體產能，帶動先進製程設備需求增加，出口年增率由負轉正，外銷訂單及生產指數仍呈現成長態勢，8月產業景氣燈號為連續第三個月表揚升的黃紅燈。電子零組件業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁、消費電子新品備貨需求熱絡，出口年增率由負轉正，外銷訂單創歷年同月新高，生產指數維持成長，8月產業景氣燈號為連續第三個月代表揚升黃紅燈。

整體來看，近期製造業相關經濟數據，其中電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳統產業出口增溫，基本金屬、石化及塑膠等製品雖受中國生產過剩及終止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓影響，但來自東協、美國等接單增加，抵銷部分需求減少，個別傳統產業復甦力道雖有不同，但較以往改善。

展望未來，歐盟繼6月調降融資、邊際放款及存款等利率各1碼（0.25個百分點），9月12日再宣布調降存款利率1碼，美國聯準會宣布降息2碼，美元指數走弱加上各國與美國利差縮小，國際資金外流，造成近期亞股及新興市場股市上漲，而中國大陸央行也宣布下調存款準備金率及7天逆回購操作利率分別0.5及0.2個百分點，近期多數外商投資銀行預期今年中國經濟成長能達到5%左右的目標，隨著全球兩大經濟體降息，企業資金成本壓力減輕，有助於製造業復甦，尤其近期歐美日等製造業PMI皆介於景氣榮枯分界點附近，未來推升力道強度如何？買氣是否能夠持續維繫？皆將影響我國製造業出口表現，也是未來觀察重點。