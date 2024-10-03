CPTPP下月開執委會 台灣入會小組能否成立 今年最關鍵

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於十一月廿七、廿八日在輪值主席國加拿大溫哥華舉行。學者表示，台灣參與CPTPP，今年能否成立入會工作小組將是關鍵年，兩岸因素會是影響因素之一；尤其明、後年的輪值主席國澳洲、越南對台入會相對不利，若錯過今年，挑戰及環境將更嚴峻。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，CPTPP在二○二二年及二○二三年分別於新加坡及紐西蘭召開執委會，十一個成員國當時以處理英國入會案優先，並未處理其他國家的入會案；英國入會案已在去年通過，並通過「奧克蘭原則」，作為新申請國入會的審核依據。

目前申請加入CPTPP的國家有七個，包括中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭以及印尼。依規定，新申請國必須在執委會的會議中，在全體會員同意下成立工作小組，才能展開後續談判程序。

根據奧克蘭原則，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識決，才能成立工作小組。劉大年說，在新申請的國家中，台灣無疑最接近CPTPP標準，最具資格，但在政治因素考量下，成立台灣工作小組卻也最複雜。

劉大年表示，中國大陸先前就以不符合CPTPP規範的主權因素，否定台灣申請的資格，也遊說CPTPP成員不要支持台灣的申請，但事實上，依CPTPP規範，只要是APEC成員國都可以申請入會，中方提出的主權說並非事實。然而，台灣要務實考量的是，未來不排除兩岸都加入CPTPP，就像兩岸都加入世界貿易組織（WTP）一樣，屆時如何處理CPTPP架構下兩岸的經貿關係，是台灣不可迴避的問題。

一旦台灣今年再錯過成立工作小組的機會，劉大年說，只能寄望明年在澳洲的執委會尋求突破，問題是近來中澳關係持續改善，澳洲過去對台灣申入CPTPP也曾發表不利評論；至於後年的輪值主席國越南，除了公開表態支持中國大陸申請加入CPTPP，也從未表態支持台灣。

他表示，台灣如何在有限的時間爭取CPTPP成員認同支持，將是最大挑戰。台灣無法控制政治的因素，但經濟的準備不能少，才能增加入會成功的機率。