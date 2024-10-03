外長：CPTPP成員國 別政治考量

台灣積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部長林佳龍昨呼籲，期盼成員國公平、客觀處理台灣申請案，不要有無關經貿的政治考量。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮則評估，若台灣無法加入，可能限制產業競爭力，長期GDP（國內生產毛額）成長恐損失一點六個百分點。

林佳龍昨出席「促進供應鏈韌性 CPTPP應有思維與策略」國際研討會。他表示，加入CPTPP是台灣重點政策之一。自上任以來，他推動了「總合外交」的概念，參加CPTPP也是關鍵的一環。他認為，台灣已完成多項法律改革，規律評估自身經濟及貿易系統，確保達到CPTPP的要求；若台灣能加入CPTPP，台灣也能如CPTPP所要求，進一步開放其市場。

林佳龍指出，CPTPP成員國同意以「奧克蘭原則」作為新申請國的要求，這要求潛在成員達到CPTPP的高標準，擁有遵守貿易規則的良好紀錄，並對申請國採共識決。他期盼，CPTPP成員國能在前兩項要求上達成共識，避免出現與經濟、貿易無關的政治考量。

林佳龍強調，所有申請加入的國家都應該被公平、客觀對待，也鼓勵成員國與台進行雙邊諮詢，盡快組成讓台灣加入CPTPP的工作小組。

楊珍妮則評估，若台灣無法加入，可能限制產業競爭力，長期GDP成長恐損失一點六個百分點，CPTPP成員也無法獲益於台灣的獨特產業優勢。她認為，台灣不僅在各方面採取最高標準，絕對不會製造麻煩，可以和成員國共同促進亞太區域穩定的經貿環境。

不過，楊珍妮說，目前台灣與CPTPP成員間的貿易額僅占百分之廿五，希望未來能透過友岸外包、製造業回流等持續跟CPTPP成員密切合作，為雙方創造更多的獲益，這點我國也相當有信心。

楊珍妮指出，台灣是可靠的供應鏈夥伴，在疫情期間，供應全球對晶片與資通訊產品的需求，且台灣有強韌產業生態系，以豐沛人才為基礎、以中小企業與產業聚落為骨幹，在電動車、AI、生技、醫療等產業，都發展出堅強實力，且台灣與CPTPP成員的產業性質互補。她說，如果台灣能加入CPTPP，將與成員打造更具韌性的供應鏈，進一步發揮雙方經濟往來的成長潛力。