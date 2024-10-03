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賴總統反核鬆動？ 府：不排斥減碳能源 包括安全核能

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

國家氣候變遷對策委員會納入擁核派成員，外界解讀賴清德總統反核立場鬆動。總統府副秘書長張惇涵昨天表示，政府態度是不排斥任何協助達到淨零減碳的能源，包括未來新興安全的核能。此外，氣候委員會第二次會議預計本月底召開，將聚焦節能議題。

張惇涵接受網路專訪昨天播出，對於核電議題，張惇涵重申賴總統日前在氣候委員會的發言與裁示。他強調，國家對於能源的使用確實有不同看法，綠能的發展是最大公約數。

氣候委員會由中研院前院長李遠哲出任顧問，和碩董事長童子賢擔任委員。納入擁核派，是否意味賴總統或民進黨對反核的態度有鬆動？張惇涵說，社會對能源的使用存在不同看法，若委員會中只有一種主張或看法，將無法凝聚社會共識。

張惇涵表示，對於核能使用，社會存在一定分歧，賴總統與行政院長卓榮泰一直對外表達，現階段的能源政策，首先是一定要確保穩定供電；第二是大家有共識、國際社會產業也有需求，要發展多元再生能源；第三，不要排斥任何可能協助達到淨零減碳的能源，包括未來新興的、安全的核能。

至於核電廠是否延役，張惇涵說，「非核家園」是寫在法律中的法定國家目標，當年的公投否決二○二五年非核家園的時間點，當時也修法拿掉此時間點；但未來的新興核能還有很多的不成熟性與不確定性，面對未來或現有的核能機組，要達到社會共識、確保核安與處理核廢料，如果不能完成這三個條件，台灣很難達到往前走的地步。

張惇涵 核能

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