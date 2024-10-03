CPTPP錯過今年 挑戰更險峻

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於11月27、28日在輪值主席國加拿大溫哥華舉行，學者表示，對於執委會能否通過成立台灣工作小組，今年將是台灣的入會關鍵年，兩岸因素則是影響因素之一；尤其明、後年的輪值主席國澳洲、越南對台入會相對不利，若錯過今年，面臨挑戰及環境將更險峻。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，CPTPP處理英國入會案已在去年通過，並通過「奧克蘭原則」，作為新申請國入會的審核依據。

目前申請加入CPTPP的國家有七個，包括中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭以及印尼。依規定，新申請國必須在執委會的會議中，在全體會員同意下成立工作小組，才能展開後續談判程序。

根據奧克蘭原則，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識決，才能成立工作小組。劉大年說，在新申請的國家中，台灣無疑是最接近CPTPP標準，最具資格成立工作小組，但在政治因素考量下，成立台灣工作小組卻也最複雜。