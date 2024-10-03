CPTPP錯過今年 挑戰更險峻

經濟日報／ 記者賴昭穎／台北報導
中經院區域發展研究中心主任劉大年。圖/聯合報資料照片
中經院區域發展研究中心主任劉大年。圖/聯合報資料照片

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於11月27、28日在輪值主席國加拿大溫哥華舉行，學者表示，對於執委會能否通過成立台灣工作小組，今年將是台灣的入會關鍵年，兩岸因素則是影響因素之一；尤其明、後年的輪值主席國澳洲、越南對台入會相對不利，若錯過今年，面臨挑戰及環境將更險峻。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，CPTPP處理英國入會案已在去年通過，並通過「奧克蘭原則」，作為新申請國入會的審核依據。

目前申請加入CPTPP的國家有七個，包括中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭以及印尼。依規定，新申請國必須在執委會的會議中，在全體會員同意下成立工作小組，才能展開後續談判程序。

根據奧克蘭原則，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識決，才能成立工作小組。劉大年說，在新申請的國家中，台灣無疑是最接近CPTPP標準，最具資格成立工作小組，但在政治因素考量下，成立台灣工作小組卻也最複雜。

CPTPP 烏拉圭

延伸閱讀

產、官、學界代表均認同 台灣與 CPTPP 相互需要

楊珍妮：若台灣無法加入CPTPP GDP成長恐損失1.6%

經貿辦：加入 CPTPP 不只台灣獲利 也能增強會員經濟韌性

推動台灣加入CPTPP 林佳龍籲：不要有政治考量

相關新聞

外長：CPTPP成員國 別政治考量

台灣積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部長林佳龍昨呼籲，期盼成員國公平、客觀處理台灣申請案，不要有...

亞洲創業中心 四家新創入列

根據東京證券交易所（TSE）近期公布資料，在其成立的亞洲創業中心（Asia Startup Hub）中新增創投合作夥伴，...

台灣新創出海 官方力挺前進日本加分

台灣新創出海，看好日本企業數位轉型的市場，科技行銷、旅遊行程、雲端服務等業者紛紛進軍日本。與日本官方有密切合作的Gogo...

財促院 今年重啟立委評比

立法院第11屆第2會期已於日前開議，財經立法促進院董事長黃達業表示，財經立法促進院將重啟立法委員評比作業，監督立委的民間...

財促院重啟立委評比／學者建議 設特殊貢獻獎

財經立法促進院將重啟立法委員評比作業，日前舉行「立法委員評比方式與評比指標公聽會」，學者專家建議，不分區與區域立委應考慮...

財促院重啟立委評比／質化檢視成最大特色

財經立法促進院相隔逾十年，將再重啟立法委員評比。評比召集人，也是財促院副院長張五岳指出，下半年度會期是預算會期，財促院將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。