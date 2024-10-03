經貿辦：不入CPTPP影響經濟 長期恐影響GDP成長

台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨（2）日分析分析台灣為何必須加入CPTPP，「若台灣無法加入，長期恐影響GDP成長約1.6個百分點」，且CPTPP也無法獲益於台灣特有產業優勢，包括促進會員的半導體供應鏈韌性。

行政院經貿辦昨日與中經院共同舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會。楊珍妮以「台灣的CPTPP之路」做專題演講，分析台灣加入CPTPP的優勢。

楊珍妮分析，台灣具備多項優勢：第一，從供應鏈韌性的角度來看，台灣供應全球對於晶片與資通訊產品，晶圓廠製造占全球市占率達60％，先進封裝占全球市占率53％，可見台灣有著相當強健的工業生態系，在電動車、AI、生技、醫療等產業，都發展出堅強實力。

不過，楊珍妮說，目前台灣與CPTPP成員間的貿易額僅占25%，希望未來能透過友岸外包、製造業回流等持續跟CPTPP成員密切合作。

楊珍妮指出，台灣若加入CPTPP將是成員中規模第六大經濟體，她並引中經院研究分析，「台灣如果長期無法加入CPTPP的話，我們的GDP成長將會損失1.6個百分點」，同時CPTPP的會員國也無法獲得台灣能為其帶來的優勢。

其次，台灣與CPTPP成員的產業性質互補，台灣作為可信賴夥伴，願對CPTPP成員在半導體等產業的人才培育上貢獻所長。如果台灣能加入CPTPP，藉此與成員打造更具韌性的供應鏈，將能進一步發揮雙方經濟往來的成長潛力。

第三，楊珍妮以台灣在綠色經濟、包容成長與數位轉型方面的具體政策與作為，包括訂定2050溫室氣體淨零排放目標與積極制定碳定價、在與美國、加拿大、英國之貿易與投資相關協定中納入協助婦女、原住民及微中小企業之規範，強調台灣準備好與CPTPP成員共同打造新時代的貿易規範。

推動台灣加入CPTPP，同時與會的外交部長林佳龍則指出，台灣具有一定經濟體質以及韌性，尤其高科技產業。盼CPTPP會員國可排除政治上的考量，僅根據經貿的議題，透過公平客觀觀點來審查。他呼籲會員國盡快與台灣啟動雙邊諮商，成立台灣入會的工作小組。