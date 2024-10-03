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財促院重啟立委評比／質化檢視成最大特色

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

財經立法促進院相隔逾十年，將再重啟立法委員評比。評比召集人，也是財促院副院長張五岳指出，下半年度會期是預算會期，財促院將行文各立委辦公室，從立院下半年度會期開始進行評鑑，預計在明年2月1日下屆新會期開始前提出評鑑報告，並頒發獎章給優秀立委，未來每一會期都會進行一次立委評比。

財促院已展開立委評比相關準備工作，本次評比除原有的量化和質化指標外，評比委員也規劃從超過1,000位的財促院教授成員中，隨機選出近300位教授群，作為評比委員外，此次評比預計還將再納入工商團體、勞團及主跑立法院的媒體記者，以增加多元性，也規劃在評比時委託大數據公司蒐集網路與情。

張五岳指出，此次立委評比，包括：財政、經濟、交通、社會福利及衛生環境，以及內政、教育及文化、司法及法制、外交及國防，共八個委員會全都納入，排除正副院長後，共計111名委員。

財促院的立委評比特色在於「質化評比」項目為主，權重占70%，涵蓋立委問政品質（含發言品質）及立法專業度；「量化數據」為輔，權重占30%，分別為各立委法案提案次數、各委員會之出席記錄次數與法案連署次數。

張五岳指出，近期就會發函開始進行資料蒐集。

勞團 立法院

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